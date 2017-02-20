Osmaniyeli sporcu kros grup şampiyonu

Şanlıurfa Gap Sukay tesislerinde düzenlenen Okul sporları kros grup yarışmalarında Osmaniyeli sporcu Aslıhan Seki 2 bin metreyi 6 dakika 59 saniyede koşarak Atletizm Kros Grup Şampiyonu oldu.Müsabakalara Yıldızlar kızlar kategorisinde 109 sporcu katıldı. Aslıhan Seki Atletizm kros grup şampiyonu olurken, B grubunda yine Osmaniye'yi temsil eden Cevdetiye Çok Programlı Lisesi de takım halinde ikinci oldu.Dereceyle kente dönerek gurur kaynağı olan sporcular, 5 Mart'ta Malatya'da yapılacak olan Atletizm Türkiye şampiyonasında Osmaniye'yi temsil edecekler.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE