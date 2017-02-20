Başak Gazetesi
OSMANİYE
Dün 18:25 TSİ-Osmaniye

Osmaniyeli sporcu kros grup şampiyonu

Şanlıurfa'da yapılan kros grup şampiyonasında 1. olan Aslıhan Seki, Osmaniye'nin gururu oldu,

Şanlıurfa Gap Sukay tesislerinde düzenlenen Okul sporları kros grup yarışmalarında Osmaniyeli sporcu Aslıhan Seki 2 bin metreyi 6 dakika 59 saniyede koşarak Atletizm Kros Grup Şampiyonu oldu.Müsabakalara Yıldızlar kızlar kategorisinde 109 sporcu katıldı. Aslıhan Seki Atletizm kros grup şampiyonu olurken, B grubunda yine Osmaniye'yi temsil eden Cevdetiye Çok Programlı Lisesi de takım halinde ikinci oldu.Dereceyle kente dönerek gurur kaynağı olan sporcular, 5 Mart'ta Malatya'da yapılacak olan Atletizm Türkiye şampiyonasında Osmaniye'yi temsil edecekler.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE

Dün 18:25 TSİ-Osmaniye47 Okunma

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