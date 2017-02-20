Kaymakam Gültekin, halk toplantısı düzenledi

Osmaniye'nin Bahçe İlçe Kaymakamı Müfit Gültekin, vatandaşla buluşma programı kapsamında Kızlaç Köyü'nde halktoplantısı düzenledi. Köy halkının sorunlarını dinleyen Kaymakam Gültekin, sorunların çözümü noktasında gerekli çalışmaların yapılacağını söyledi. Toplantıya İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ahmet Şerif Doğan, kurum müdürleri, Kızlaç Köyü Muhtarı ve vatandaşlar katıldı.Daha sonra Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan nakış kursunu ziyaret eden Gültekin, yapılan el ürünlerini inceleyerek hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti. Ardından Kızlaç İlköğretim Okulunu ziyaret eden Müfit Gültekin, burada okulun mevcut durumları ve sorunları hakkında Okul Müdürü Muhammet Müslüm Demir'den bilgi aldı.

Haber: İbrahim EMÜL/BAHÇE (Osmaniye)