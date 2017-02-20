Başak Gazetesi
OSMANİYE
Dün 18:33 TSİ-Bölge Haberleri

Jandarmadan kaçak akaryakıt operasyonu

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen operasyonda 2 ton kaçak akaryakıt yakalandı..

Toprakkale İlçesi Sayhüyük köyünde kaçak akaryakıt bulunduğu yönünde ihbar alan jandarma ekipleri, 31 yaşındaki M.D.'ye ait adrese operasyon düzenledi. Osmaniye Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığından alınan arama kararı sonucu şüpheli şahsın ev ve eklentilerinde yapılan aramada 1 ton kapasiteli iki ayrı plastik tank içerisinde yaklaşık iki ton kaçak akaryakıt olduğu değerlendirilen madde ele geçirildi. Alınan numunelerle yapılan kontrolde ulusal marker içermediği tespit edilen yaklaşık 2 bin litre akaryakıt, Özel İdare Yetkililerine teslim edildi.Şüpheli M.D'nin ise alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

Dün 18:33 TSİ-Bölge Haberleri260 Okunma

Yorum yazarak Başak Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Başak Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Sosyal Anket

Osmaniyespor'un gidişatından memnun musunuz?

Oy Ver
Jandarmadan kaçak akaryakıt operasyonumask

Jandarmadan kaçak akaryakıt operasyonu

Otomobilin lastiklerinden uyuşturucu çıktı!mask

Otomobilin lastiklerinden uyuşturucu çıktı!

Paşayeva: "İnsan haklarından bahsedenler, neredeler?"mask

Paşayeva: "İnsan haklarından bahsedenler, neredeler?"

Terminal ve Otobüslerde Gıda Denetimimask

Terminal ve Otobüslerde Gıda Denetimi

BEĞEN 1.6 B
TAKİP ET 563
Osmaniyeli polis memuru Adana'da şehit oldumask

Osmaniyeli polis memuru Adana'da şehit oldu

Bir günde 2 intihar, 1 intihar girişimimask

Bir günde 2 intihar, 1 intihar girişimi

Bakan Eroğlu, Osmaniye'ye müjdeli haberlerle geliyormask

Bakan Eroğlu, Osmaniye'ye müjdeli haberlerle geliyor

Osmaniye'de kahvehanede silah çatışma:2 ölü, 1 yaralımask

Osmaniye'de kahvehanede silah çatışma:2 ölü, 1 yaralı

Üniversiteli genç ölümü seçtimask

Üniversiteli genç ölümü seçti

Toprakkale'de ev kurşunlandımask

Toprakkale'de ev kurşunlandı

Okul Sporları Voleybol Grup Maçları Başladımask

Okul Sporları Voleybol Grup Maçları Başl...

'Hekiminiz yazmadıkça antibiyotik talep etmeyin'mask

'Hekiminiz yazmadıkça antibiyotik talep etmeyin'

Tırnakçılık yöntemiyle dolandırıcılık güvenlik kamerasındamask

Tırnakçılık yöntemiyle dolandırıcılık güvenlik kamerasında

Üzerine bahçe duvarı yıkılan yaşlı adam yaralandımask

Üzerine bahçe duvarı yıkılan yaşlı adam yaralandı

Tufan’da Etkili İletişim Seminerimask

Tufan’da Etkili İletişim Semineri

Vali Kerem Al, Bahçe İlçesini Ziyaret Ettimask

Vali Kerem Al, Bahçe İlçesini Ziyaret Etti

Vali Kerem Al, El Bab’da Yaralanan Uzman Çavuş Emrah Akkuş’u Evinde Ziyaret Ettimask

Vali Kerem Al, El Bab’da Yaralanan Uzman Çavuş Emrah Akkuş’u...

BEĞEN 1.6 B
TAKİP ET 563