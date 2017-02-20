Toprakkale İlçesi Sayhüyük köyünde kaçak akaryakıt bulunduğu yönünde ihbar alan jandarma ekipleri, 31 yaşındaki M.D.'ye ait adrese operasyon düzenledi. Osmaniye Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığından alınan arama kararı sonucu şüpheli şahsın ev ve eklentilerinde yapılan aramada 1 ton kapasiteli iki ayrı plastik tank içerisinde yaklaşık iki ton kaçak akaryakıt olduğu değerlendirilen madde ele geçirildi. Alınan numunelerle yapılan kontrolde ulusal marker içermediği tespit edilen yaklaşık 2 bin litre akaryakıt, Özel İdare Yetkililerine teslim edildi.Şüpheli M.D'nin ise alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.
Dün 18:33 TSİ-Bölge Haberleri
Jandarmadan kaçak akaryakıt operasyonu
Osmaniye İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen operasyonda 2 ton kaçak akaryakıt yakalandı..
Dün 18:33 TSİ-Bölge Haberleri260 Okunma
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