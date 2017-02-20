Milletvekili Durmuşoğlu'ndan işadamlarına destek teşekkürü

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve Ak Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜMSİAD) Osmaniye Şubesini ziyaret etti. Ak Parti İl Başkanı Av. Hamza Tor ile birlikte TÜMSİAD’ı ziyaret eden Milletvekili Durmuşoğlu, 16 Nisan’da yapılacak referandumda "Evet" oyu vereceğini açıklayan TÜMSAİD’a anayasa değişiklik paketine verdikleri destekten dolayı teşekkür etti. Misafirlerini kapıda karşılayan TÜMSİAD Osmaniye Şube Başkanı Murat Özkardeş, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek Durmuşoğlu ve beraberindeki heyete teşekkür etti.15 Temmuz’da başarılı olamayanların ekonomi üzerinden yeni oyunlar kurguladığını belirten Özkardeş, “Aziz milletimiz oynanan oyunları görmektedir ve bunlara asla fırsat vermeyecektir” dedi.Türkiye’deki Suriyelilerin durumuna dikkat çeken Murat Özkardeş, “Ülkesi elden giden insanların durumlarını görüyoruz. İnsanın vatanının olmaması demek, malının olmaması demektir, geleceğinin olmaması demektir. Bizler, canımızla malımızla ve her şeyimizle devletimizin yanındayız. Bundan sonra da milletimizin ve devletimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Geleceğimiz için, birliğimiz için, beraberliğimiz için, güzel bir Türkiye için referandum da 'Evet' diyeceğiz. 16 Nisan’da yapılacak referandumda yüksek inşallah çok güzel bir sonuç çıkacak. Bundan şüphemiz yok, inancımız da tamdır” diye konuştu. Ülke olarak tarihi bir dönemden geçtiğimizi ifade eden Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, 16 Nisan’da yapılacak referandumun Türkiye için tarihi bir fırsat olduğunu söyledi.Ak Parti’nin rejimle bir sorunu olmadığını belirten Durmuşoğlu, referandumda halkın onayına sunulan anayasa değişiklik paketinin hükümet sistemi değişikliği olduğunu ifade etti.Rejim tartışmasının 1923’te bittiğini söyleyen Mücahit Durmuşoğlu, “Türkiye’nin rejim sorunu değil sistem sorunu var. Koalisyonların ülkeye getirdiği sorunları ve ödettiği ağır faturaları hepimiz biliyoruz. Ak Parti hükümetleri ile sağlanan siyasi istikrarı sürdürülebilir hale getirmeliyiz. Türkiye kürsel bir güç olma yolunda azimli ve kararlı bir şekilde ilerliyor. Ülke olarak ayağımızdaki prangalardan kurtulmamız gerekiyor. Bunları çözmek için önümüzde tarihi bir fırsat var. 16 Nisan, Türkiye’nin önündeki engellerin aşıldığı bir tarih olacak. Yeni sistemle Türkiye, küresel güç olmaya devam edecek." dedi.Ziyarette Beşir Derneği İl Temsilcisi Suat Kara ile Semerkand Vakfı Osmaniye Şubesi yönetim kurulu üyeleri de hazır bulundu.

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