Dr. Rifaioğlu prostat kanseri konusunda biglilendirdi

Prostat kanseri erkeklerde akciğer kanserinden sonra ikinci sıklıkta ve idrar yollarının ise en sık görülen kanseridir. 50 yaşından sonra sıklığı katlanarak artar. 50 yaşından sonra bir erkeğin yaşamı boyunca belirti vermeyen prostat kanserine yakalanma riski %40 iken, teşhis edilmesi %9.5’tur. Prostat kanser nedeni ile ölme riski ise %2.9’dur. Prostat kanseri açısından risk faktörleri arasında ailesinde prostat kanser varlığı, meme ve kalın bağırsak kanseri varlığı, diyette hayvansal yağların fazlalığı, androjen (erkeklik hormonları) ve D vitamini alınması, kalsiyumdan zengin besin tüketimi ve zenci ırka mensup olmak sayılabilinir. Riski azaltan faktörler arasında ise likopen maddesi içeren domatesin tüketimi, soya ve baklagillerden zengin beslenme, kateşin maddesi içeren yeşil çayın tüketimi sayılabilir. Ayrıca prostat büyümesi tedavisinde kullanılan Finasiterid içeren ilaç alınması ve ağrı kesici olarak tedavide verilen COX2 enzimini bloke eden ilaçlarında prostat kanser riskini düşürdüğünü iddia eden yayınlarda literatürde vardır.

Prostat kanseri sinsi ilerleyen ve son ana kadar belirti vermeyen bir kanserdir. Eskiden kanserin kemiklere sıçrayıp kırıklar sonrası veya başka organlara sıçrayan kanserin saptanması ile tanı konulmaktaydı. Günümüzde ise 50 yaş sonrası hastaların parmakla prostat muayenesi ve PSA denilen prostat dokusuna özgü bir enzimin seviyesinin ölçülmesi ile prostat kanseri taraması yapılmaktadır.

PSA yani prostata spesifik (özgü) antijen prostat dokusundan salgılanan ve spermin kayganlaşmasını sağlayan bir enzimdir. Erkeklik hormonları ile düzenlenen bu enzim steroid hormonların kontrolü altındadır. Prostat kanseri kanda miktarı 4ng/ml üzerinde olan ve/veya parmakla prostat muayenesinde prostatta sertlik bulunan erkeklerde prostattan ultrason eşliğinde alınan parçalar incelenerek tanı konulur. Son senelerde 2.5 ng/ml üstü anormal olarak kabul edilmektedir.

Prostatat kanser taramalarının prostat kanserine bağlı ölümün düşmesine yol açtığı kabul edilmektedir. Taramalar ile kanserin; çevre ve uzak doku ve de organlara yayılmadan tanı konması mümkün olmakla beraber, tam olarak tedavi edilmesine de imkan sağlamaktadır. Bu yüzden 50 yaşından sonra erkeklerin yılda bir defa PSA tahlilini ve parmakla prostat muayanelerini yaptırmaları çok ama çok önemlidir.