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Mutlu bir hayatın sırrını birlikte çözelim

Uzmanı Psikolog Dr. Ayşe Bombacı,Yaşam Akademisi Akbatı söyleşilerinin konuğu olacak.

Davranış bilimleri uzmanı Psikolog Dr. Ayşe Bombacı mutlu bir hayatın amacını anlatacağı, yaşam ve roller üzerine deneyimlerini aktaracağı konuşmasıyla 23 Şubat Perşembe günü saat 14.00-16.00 arasında Yaşam Akademisi Akbatı söyleşilerinin konuğu olacak.


Uzm. Psikolog Dr. Ayşe Bombacı ‘Hayatımızdaki Zıt Roller’ konulu söyleşisiyle kişilerin yaşam ve gün içindeki rollerinin insan psikolojisi üzerindeki etkilerini anlatacak. Hayatta sahip olunan birçok rol olduğunu savunan Bombacı, 23 Şubat Perşembe günü saat 14.00’te Yaşam Akademisi Akbatı söyleşileri kapsamında gerçekleşecek etkinlikte misafirler ile bireylerin hayatta üstlendiği roller üzerine konuşulacak.

Mutlu bir hayat için amacın, kendimizle ve dünyamızdaki insanlarla kurduğumuz ilişkilerde denge içinde olduğumuzu hissedebilmek olduğunu söyleyen Bombacı bunu; “Taşıdığımız kimi roller birbirine zıt gibi gözükse de, aslında bu zıtlıklar birbirini tamamlayan benlik parçalarıdır. Tıpkı büyük bir resmin parçaları gibi, içine doğduğumuz ve seçtiğimiz rollerin ne olduğunu fark edip kendimize uzaktan bakmayı başarırsak, gerçekten hayatta kendimizle ilgili ne istediğimizi de daha iyi anlarız. Böylece en önemli varoluşsal ihtiyaçlarımızdan biri olan kendini gerçekleştirme aşamasına bilinçli bir şekilde yaklaşabiliriz” diye açıklıyor.

Almanya’nın ünlü üniversitesi Heidelberg’de yüksek lisansını yapan Dr. Ayşe Bombacı, klinik psikoloji ve gelişim psikolojisi alanlarında uzmanlaştı. 2011 yılına dek Heidelberg Üniversitesi’nde çalışmalarını sürdüren Dr. Bombacı, 2015 yılı itibariyle Davranış Bilimleri Enstitüsü’nde psikoterapist ve eğitmen olarak devam ediyor.

Bugün 15:08 TSİ-Yurt Dünya5 Okunma

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