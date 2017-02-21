Vali Kerem Al, Düziçi İlçesini Ziyaret Etti Sorunları Yerinde Dinledi

Beraberinde Osmaniye Milletvekili Dr. Suat Önal, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Metin Düz, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Altun, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Yanık, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü İbrahim Sağlam, İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik ve İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Cingöz ile birlikte ilçeye giden Vali Kerem Al, Düziçi’nin Karagedik köyünde Düziçi Kaymakamı Mustafa Koç, Düziçi Belediye Başkanı Ökkeş Namlı ve köy sakinleri tarafından karşılandı.

VALİ AL, KARAGEDİK KÖYÜNDE KARAGEDİK, YAZLAMAZLI VE SELVERLER KÖYLERİNİN SAKİNLERİNİ DİNLEDİ

Karşılamanın ardından Vali Kerem Al, Karagedik, Yazlamazlı ve Selverler köylerinde ikamet eden köy sakinleri ile Şehit Uzman Jandarma Fatih Gökşen İlkokulu bahçesinde bir araya geldi. Zaman zaman ilçe ve köy ziyaretlerini gerçekleştirdiğini ifade eden Vali Kerem Al, bugün köy sakinlerinin sorun ve taleplerini dinlemek ve iletilen sorunlara imkânlar ölçüsünde çözüm bulmak için köyü ziyaret ettiklerini söyledi.

Köy Muhtarından köy hakkında bilgi alan Vali Kerem Al, daha sonra köy sakinlerinin sorun ve taleplerini dinledi. Kendisine iletilen tüm sorun ve taleplerin not alındığını ve gerekli değerlendirmelerin yapılacağını ifade eden Vali Al, en acil olanlar öncelikli olmak üzere çözülmesi için çalışılacağını kaydetti. Vali Kerem Al, Karagedik köyü ilkokuluna adı verilen Şehit Jandarma Uzman Çavuş Fatih Gökşen’in babası ile de görüşerek, Şehidimize rahmet, ailesine de sabır dileklerini iletti.

VALİ AL, ÇERÇİOĞLU KÖYÜNDE

Vali Kerem Al, programın devamında Düziçi ilçesine bağlı Çerçioğlu Köyünü ziyaret ederek köy sakinleri ile bir araya geldi. Köyün girişinde muhtar ve köy sakinleri tarafından karşılanan Vali Kerem Al, köy muhtarından köyün nüfus, ekonomik ve eğitim durumu hakkında bilgi aldı. Daha sonra köy sakinleri ile bir süre sohbet eden Vali Al, sorun ve taleplerini dinledi.

Sohbet sırasında köy sakinleri Vali Al’a çeşitli konulardaki dileklerini ilettiler. Köylerine ilk kez bir Vali’nin geldiğini ifade eden köy sakinleri, Vali Kerem Al’a kendilerini köylerinde ziyaret ettiği için teşekkür ettiler.