Karate il birinciliği müsabakaları tamamlandı

Tosyalı Spor Salonunda kata ve kumite kategorilerinde yapılan müsabakalara toplam 50 sporcu katıldı. Keyifli anlara sahne olan müsabakaları çocuklarını izlemeye gelen birçok sporcu ailesi tarafından izlendi. Erkek ve Bayan olmak üzere Küçük, Yıldız, Gençler kategorilerinde yapılan müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara kupa, madalya ve başarı belgeleri Osmaniye Valisi Kerem Al, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, Spor Şube Müdürü Arif Özsarı, ve Karate İl Temsilcisi Ali Tabak tarafından verildi. Yapılan ödül töreni ardından toplu fotoğraf çekimi yapıldı.Karate il temsilcisi Ali Tabak, "İlimizde karate sporuna ilginin her geçen gün biraz daha artması bizleri gerçekten çok mutlu ediyor. Bugün ilimizde gerçekleştirdiğimiz il birinciliği müsabakalarına toplam 140 sporcumuz katılarak birbirleriyle kıyasıya mücadele sergilediler. Bu müsabakalar sonucunda sporcularımız kumite ve kata kategorilerinde farklı dereceler elde ettiler. İl birinciliği müsabakalarında derecelere giren sporcularımız ilerleyen tarihlerde federasyonumuz tarafından düzenlenecek, bölge müsabakaları ve Türkiye Şampiyonalarında ilimizi en güzel şekilde temsil edeceklerine inanıyoruz. İlimizde her branşa aynı mesafe ile yaklaşan ve ilimiz sporunun yaygınlaşması için çaba gösteren Başata Osmaniye Valimiz Sayın Kerem Al’a ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürümüze bir kez daha teşekkür ediyor, katılan sporcularımızı tebrik ediyor ailelerimize de sonsuz teşekkür ediyorum." dedi.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE