Osmaniye Kent Konseyi tarafından desteklenen, yerel medya mensuplarının öykülerini ve Osmaniye'nin il olma sürecini anlatan 'Dokuz Sütun Bir Osmaniye' isimli belgesel filmin galası yapıldı. Cebelibereket Kültür Merkezi'nde düzenlenen gösterime Vali Kerem Al, Belediye Başkan Vekili Hayrettin Aslan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Metin Düz, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, kamu kurum ve kuruluşları il müdürleri, Osmaniye Kent Konseyi üyeleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve basın mensupları katıldı.Filmin gösteriminin ardından konuşan belgeselin yapımcısı Mustafa Düzenli kısıtlı imkânlarla dar bir süre içerisinde çekilen filme emeği ve katkısı olan herkese teşekkür etti. Düzenli, Türkiye'nin 15 ayrı ili ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde filmin biraz daha genişletilmiş senkronizasyonu ile tekrar gösteriminin yapılacağını ifade etti.Osmaniye Kent Konseyi Genel Sekreteri Bahadır Erdem Bülbül ise Osmaniye Kent Konseyi olarak kentlilik bilincini geliştiren, kent kültürünü gelecek kuşaklara aktaran projelere her zaman destek vereceklerini belirterek, filmde emeği olanları tebrik etti.Konuşmaların ardından Osmaniye basınının emektar gazetecilerinden Hüseyin Ünaldı’ya plaketi, Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Azizoğlu tarafından verildi. Son olarak konuşan Vali Kerem Al ise iltifat görmeyen marifetin zayi olduğunu belirterek, "Bu akşam anılar tazelendi, duygulu anlar yaşadık. Bu filmin yapımında emeği ve katkısı olan herkesi tebrik ediyorum." dedi.Gala gösterimi günün anısına çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.Osmaniye'de yaşayan yerel gazetecilerin, kentin tarihine damga vuran olayları kendi dönemlerinde yaşadıkları ile özdeşleştirilip anlattığı filmin çekimlerin yönetmenliğini daha önce dizi ve belgesel film yönetmenliği yapan Sinan Yurtsever ve Ahmet Erkan, teknik yönetmenliği ise Halil Gürses üstlenirken, proje görülmeye değirdi.