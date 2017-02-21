İŞKUR'dan şehit yakını ve engelli ailesine ziyaret

Çalışma ve İş Kurumu Osmaniye İl Müdür Yardımcısı Hacı Akkoyun ile İş ve Meslek Danışmanı Yasin Özdemir, Bahçe'de oturan şehit yakını Melek Işılamaz ile engelli Nazlı Kılıç'ın ailesini evinde ziyaret etti. İşkur yetkilileri, engelli ve şehit yakını olan aile bireyleri ile görüşerek İş ve Meslek Danışmanı Yasin Özdemir tarafından danışmanlık hizmetleri kapsamında bilgilendirdi. İl Müdür Yardımcısı Hacı Akkoyun, kurum olarak dezavantajlı gruplara yönelik ziyaretlerin devam edeceğini belirterek, "Varsa sorunlarını ve iş taleplerini değerlendirerek devletimizin her zaman yanlarında olduğunu onlara bildirerek İl Müdürlüğümüz imkanları dahilinde işe yerleştirme ve iş ve meslek danışmanlığı hizmetlerini vermeye devam edeceğiz." dedi. Şehit Yakını Melek Işılamaz ile Engelli Nazlı Kılıç ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, İşkur yetkililerine teşekkür etti.

Haber: İbrahim EMÜL/BAHÇE (Osmaniye)