Güney Kore'den Osmaniyeli Gazilere madalya

Güney Kore Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Savunma Ataşesi Deniz Kurmay Albay Jaesic Park, Muharip Gaziler Derneği Osmaniye Şube Başkanlığını ziyaret etti. Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Başkanı Emekli Albay Mehmet Şükrü Tandoğan ile birlikte kente gelen Albay JAESİC Park, Kore Hükümeti tarafından gönderilen madalya ve sertifikaları ile Kore Savaşında mücadele ede Türk Askerini temsil eden minyatür heykelleri törene katılan gazilere verdi. Albay Park ayrıca Vakıf Eğitim Yardımı olarak dört Kore Gazisi torununa burs belgelerini verdi. Osmaniye Belediyesi Kent Müzesi yanındaki şube başkanlığında düzenlenen törene, Garnizon Komutanıve 39. Mekanize Piyade Tugay Komutan Yardımcısı Topçu Albay Ahmet SerdarGül, Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Bukan, Muharip Gaziler Derneği OsmaniyeŞubesiBaşkanıMehmet Emin Esen, TürkiyeHarp Malulü, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Osmaniye Şube BaşkanıDurmuş Öksüz, TürkiyeEmekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Osmaniye Şube Başkanı Emekli Astsubay Şenel Yıldız, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hamit Coşkun, İl Göç İdaresi Müdürü Mustafa Cengiz Bilen,Kıbrıs ve Kore Gazileri ile Şehit aileleri ve yakınları katıldı. Törende bir konuşma yapan Başkan Mehmet Emin Esen, "Türk Milleti olarak biz gittiğimiz her yere merhamet, vicdan, adalet götürmüş bir milletiz. Onun içinde halkımla, milletimle, devletimle gurur duyuyorum. " dedi.'KAHRAMANLAR GİBİ SAVAŞTINIZ'Savunma Ataşesi Deniz Kurmay Albay Jaesic Park ise konuşmasında İstanbul'da Harp Akademisinde okuduğunu ve 2016 yılı Haziran ayında da yeniden Askeri Ateşe olarak Türkiye'ye geldiğini belirterek, Osmaniye'ye de ilk defa geldiğini söyledi. Osmaniye'deki gaziler ve aileleri ile bir arada olmaktan çok mutlu olduğunu belirten Albay Park, "67 yıl önce siz buradan tam 8 bin kilometre uzaklıkta olan Kore'ye gittiniz. Kahramanlar gibi savaştığınızı biliyorum, kora halkı da çok iyi biliyor. Şimdi Güney Kore dünyanın 11'nci büyük ekonomisine sahip bir ülke oldu. Bunun sebebinin sizin orada o zaman dökülen kanlarınız olduğuna inanıyorum. Ateşe olarak en önemli ve birinci görevim ülkenizdeki Kore Gazileri ile ilgilenmektir. Sizlerle birlikte olmaktan çok mutluyum. Şehitlerimize tanrıdan rahmet dilerim" diye konuştu. KORE DEVLETİNDEN AHDE VEFA ÖRNEĞİTürkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Başkanı Emekli Albay Mehmet Şükrü Tandoğan ise konuşmasında, Kıbrıs Barış Harekatı, Kore Savaşı ve İstiklal Savaşına katılan gazilerin oluşturduğu bir dernek olduklarını belirtti. Tandoğan, "Amacımız gazilerimize sahip çıkmak, onların unutulmadıklarını kendilerine ifade etmektir. Kore savaşı 1950-53 yılları arasında meydana geldi ve bu savaşa 21 bin 212 Türk askeri katıldı. Şu anda hayatta olan Kore gazisi 2 bin 500 civarında. Her ne kadar madalya verilmesi gecikti diye düşünürseniz, yinede gecikmiş sayılmaz. Türkiye Cumhuriyeti ne Kore gazilerine ne de Kıbrıs gazilerine madalya vermedi, onu da parantez içerisinde açıklayayım. Dolayısıyla Kore Devleti, askeri ataşesi vasıtasıyla Kore gazilerimizi ziyaret ediyor. Bugün burada Kore Devleti bir ahde vefa örneğini sergiliyor." dedi. Konuşmaların ardından, Kore Hükümeti tarafından üç Kore gazisine madalya, 4 Kore gazisi torununa eğitim bursu ve 6 Kore gazisine Türk Askerini temsil eden minyatür heykel takdim edildi. Muharip Gaziler Derneği Osmaniye Şube Başkanı Mehmet Emin Esen, ziyaret anısına Güney kore Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Savunma Ataşesi Deniz Kurmay Albay Jaesic Park'a plaket ve Atatürk Posterli küçük duvar halısı hediye etti.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE