Cirit, Gülle ve Disk Atmada Türkiye birinciliği

Türkiye Atletizm Federasyonunun 2017 Faaliyet programında yer alan Seyfi Alanya Atmalar Şampiyonası ve Kulüplerarası Atmalar Ligi 1. Kademe Yarışmaları Mersin'de yapıldı.Nevin Yanıt Atletizm Kompleksinde gerçekleştirilen ve 35 İl, 15 Kulüpten toplam 400 sporcunun mücadele ettiği Seyfi Alanya Atmalar Şampiyonası ve Kulüplerarası Atmalar Ligi 1.Kademe Yarışmaları U16, U18 ve U20 kategorilerinde gerçekleşti.Osmaniye Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Cevdetiye Sporcu Eğitim Merkezi Sporcuları Gençlik Spor Kulübü adına kenti temsil ettiler. Şampiyonada; 16 yaş altı cirit atmada Oğuzhan Usta 55.80 metre atarak Türkiye Birincisi, 16 yaş altı gülle atmada Nuh Bolat 16.52 Metre atarak Türkiye birincisi disk atmada ise Nuh Bolat 1.46 Metrelik derce yaparak Türkiye Birinciliğini elde ettiler.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE