Başak Gazetesi
OSMANİYE
Dün 16:27 TSİ-Osmaniye

Kadirli Kapalı Yüzme Havuzu İnşaatı devam ediyor

Durmuşoğlu'nun girişimleri ile yapılan Kadirli Kapalı Yüzme Havuzu İnşaatı devam ediyor

Osmaniye Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde inşaatı devam eden Kadirli ilçe merkezindeki yarı olimpik yüzme havuzunun bu yılın ekim ayında açılması planlanıyor. İlçede ilk kapalı havuz olma özelliğine sahip olan yüzme havuzu 160 santim derinliği ile 5 Kulvarlı 25 metre uzunluğunda 12,5 metre eninde yüksek standartlara sahip. Tesiste ayrıca 1 adet ısınma havuzu mevcut. 12,5 x 4 metre genişliğinde değişken derinliğe sahip yarı olimpik havuz 60 santim ile 120 santim derinlikte.Bay ve Bayan olmak üzere toplam 2 adet soyunma odasının yer aldığı tesis, bina dış cephesi 40 metre x 36 metre boyutlarında. Bina bodrum ve zemin katlardan oluşmakta. İl Müdürü Ökkeş Demir, "Bodrum katta ısıtma merkezi ile teknik odalar yer alan tesisin zemin katında ise tesis amiri odası, ilkyardım odası ve 2 adet personel soyunma odası yer alacak. Betonarme bir yapıya sahip olan binanın üstü çelik makaslarla kapatılmıştır. Binanın dış cephesi ise porselen - karo seramik cephe kaplaması ve alüminyum cephe kaplamasına sahip olacak. Halkımız ve sporcularımızın modern ortamlarda spor yapabilmelerine imkan sağlayacak olan bu tesis ilçemizde yeni yüzme alanında sporcular yetişmesinde büyük rol onacak." dedi.

Dün 16:27 TSİ-Osmaniye23 Okunma

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