Başak Gazetesi
OSMANİYE
Dün 16:52 TSİ-Bölge Haberleri

Okulda, doğal afet eğitimi ve deprem tatbikatı

Osmaniye Mithatpaşa İlkokulu'nda doğal afet eğitimi ve deprem tatbikatı düzenlendi.

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Osmaniye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri tarafından Mithatpaşa İlkokulu'nda doğal afet eğitimi ve deprem tatbikatı düzenlendi. Öğrencilerin yoğun ilgisi ve okul öğretmenlerinin misafirperverliği ile gerçekleştirilen eğitimde, afet öncesi, sırası ve sonrası alınması gereken tedbirler, hangi doğru davranış modellerinin uygulanacağı, afet çantasının önemi ve çantada neler olması gerektiği, aile afet planlarının nasıl olması gerektiği, İlde ve Ülkede meydana gelen afet türleri hakkında uygulamalı bilgiler verildi. Daha sonra ise "Afete Hazır Osmaniye" ve "Afete Hazır Okul" projesi kapsamında deprem tatbikatı gerçekleştirildi. Öğrencilere deprem konulu çizgi film izletilmesi sonrasında olası depremlerde ilk olarak yapılması gerekenler uygulamalı olarak anlatıldı. Dada sonra ise AFAD aracındaki araç ve gereçlerin tanıtımı yapıldı. Afat görevlileri, yapılan eğitim ve tatbikatta kendilerine her türlü kolaylığı ve desteği sağlayan okul idarecilerine, öğretmenlerine ve tüm çalışanlarına teşekkür ederek, "Osmaniye'yi deprem veya olası diğer türlü afet olayları hakkında bilinçlendirme gayesiyle çıktığımız bu yolda; eğitim, seminer ve tatbikatlarımız devam edecektir. Eğitim talepleriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz." diye konuştular.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE

Dün 16:52 TSİ-Bölge Haberleri15 Okunma

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