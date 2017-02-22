DOĞAKA, Kurum ve kuruluşlarla işbirliğine hız verecek

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Hatay Valisi Vahdettin Özkan, ajansın, farklı alanlarda proje hazırlıklarına devam etmekte olduğunu belirterek, "Bu konuda Ajans içerisinde yeni bir alt çalışma birimi kurulmuş olup Bölgemizdeki diğer kurum ve kuruluşlarla da işbirliği çalışmalarına 2017 yılı içerisinde hız verilecektir." dedi. DOĞAKA 76'ıncı Yönetim Kurulu Toplantısı, Kahramanmaraş Valisi ve DOĞAKA Yönetim Kurulu Başkanı Vahdettin Özkan'ın başkanlığında yapıldı. Osmaniye Valisi Kerem Al'ın ev sahipliğinde, Osmaniye Polisevi’nde gerçekleştirilen toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Vahdettin Özkan, "Ajansımız, 2016 Yılı Çalışma Programı’nda yer alan faaliyetlerin neredeyse tamamını gerçekleştirerek başarılı bir çalışma dönemini daha geride bırakmıştır. Ajansımızın 2016 yılı faaliyetleri kapsamında; 15 Milyon TL tutarında 3 adet mali destek programı ilan edilmiş ve değerlendirme süreci tamamlanarak başarılı bulunan projelerin yatırımları bölgemize kazandırılmıştır. 1 Milyon 700 Bin TL tutarında 1 adet Güdümlü Proje ile 22 adet Teknik Destek ve 8 adet Doğrudan Faaliyet Desteği projesi başarılı bulunarak desteklenmiştir. Bölgemizin öne çıkan sektörlerine yönelik 15 adet Sektör Raporu ile 3 ilimiz için ayrı ayrı İl Ekonomik Görünüm Raporu çalışmaları tamamlanarak ilgili kesimlerin istifadesine sunulmuştur. Yatırım Destek Ofislerimizi ziyaret eden 1.196 kişiye çeşitli konularda yatırım desteği sağlanmıştır. 903 kişiye çeşitli konularda eğitim ve 457 kişiye uygulamalı girişimcilik eğitimi verilmiştir. Bölgemizin öne çıkan sektörlerinde fuar katılımları ile çalıştay ve konferans organizasyonlarına devam edilmiştir. Özet olarak belirtilen bu çalışmalara 2017 yılında da devam edilecektir." dedi.Özkan sözlerinin devamında, "2016 yılında yürütülen Teknik Destek Programı’nda Kasım-Aralık döneminde yapılan başvuruların değerlendirilmesi tamamlanmış ve başarılı projeler ilan edilmiştir. Başarılı proje sahipleri ile projelerin uygulanmasına yönelik sözleşmeler imzalanmaktadır. 2017 Yılı Teknik Destek Programı ise önümüzdeki günlerde ilan edilerek yeni başvuruların alınmasına başlanılacaktır. Doğrudan Faaliyet Desteği Programı’nda ise yılsonunda alınan başvuruların değerlendirilmesi tamamlanmış olup bugünkü toplantıda Yönetim Kurulu’nun onayına müteakip başarılı projeler kamuoyu ile paylaşılacaktır. Ulusal kaynakların yanı sıra başta Avrupa Birliği olmak üzere diğer fon kaynaklarından da bölgemize pay kazandırmayı amaçlayan Ajansımız, farklı alanlarda proje hazırlıklarına devam etmektedir. Bu konuda Ajans içerisinde yeni bir alt çalışma birimi kurulmuş olup Bölgemizdeki diğer kurum ve kuruluşlarla da işbirliği çalışmalarına 2017 yılı içerisinde hız verilecektir." diye konuştu.Açılış konuşmasının ardından, toplantı gündem maddelerinin değerlendirilmesi ve aylık diğer gündem maddelerinin görüşülmesi ile sona erdi.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE