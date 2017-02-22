Başak Gazetesi
OSMANİYE
Dün 16:59 TSİ-Bölge Haberleri

İmmunoterapi tedavisi Osmaniye'de başladı

"immünoterapi" Osmaniye Devlet Hastanesi'nde ilk defa uygulanmaya başlandı.

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Kanser tedavisinde vücudun direncini ve savunma sistemini güçlendirmeye yönelik tedavi yöntemi olan "immünoterapi" Osmaniye Devlet Hastanesi'nde ilk defa uygulanmaya başlandı. Onkoloji Uzmanı Dr. Ali Alkan, takip ve tedavisini yaptığı kanser hastaları için erken erişim programına başvuruda bulunarak, ilacın yurtdışından temin edilmesini sağlayıp uygun hastalara immunoterapi uygulamasına başladı. Konuyla ilgili Osmaniye Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği'nden yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi: "İmmunoterapi, son yıllarda kanser tedavisinde ki önemli gelişmelerden birisidir. Kemoterapi ilaçlarından farklı olarak immunoterapide amaç vücudun bağışıklık sistemini uyarmaktır. Normalde vücutta olan ve kanserle savaşan hücreler immunoterapi ile kanser hücrelerine daha fazla saldırmakta ve vücudun kendi kendini tedavi etmesi sağlanmaktadır. Kendine has farklı yan etkileri olmakla birlikte, kemoterapi ilaçlarında görülen bulantı, saç dökülmesi gibi sık görülen yan etkiler bu ilaçlarla görülmemektedir. Dünyada cilt, akciğer, böbrek, mesane kanseri başta olmak üzere birçok kanser türünde uygulanmaktadır. Türkiye'de bir bölümüne ulaşma imkanımız olan bu ilaçlar uygun hastalara "Erken Erişim Programları" ile de temin edilebilmektedir."

Dün 16:59 TSİ-Bölge Haberleri156 Okunma

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