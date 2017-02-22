Fabrikadan 200 bin liralık hırsızlık

Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi'nde ki (OSB) bir fabrikadan yaklaşık 200 bin lira değerinde olan elektrik panolarından şalter, kontaktör, hız kontrol cihazı ve bakır elektrik kablosu gibi çeşitli malzemeler çalındı.Toprakkale İlçesi Büyüktüysüz Köyü sanırları içerisinde ki Organize Sanayi Bölgesinde bulunan ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından el konulan ve şu anda faaliyette bulunmayan çelik imalat fabrikasında hırsızlık olayı meydana geldi. Alınan ihbar üzerine OSB Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince Olay yeri İnceleme Timi ile birlikte yapılan araştırma neticesinde; elektrik panolarının içinden 22 adet kontaktör, 40 adet şartel, 18 adet elektrik hız kontrol cihazı, 11 adet kompakt şalter, 2 adet ana şalter, 34 adet motor koruma şalteri ve 60 metre bakır kablonun kimliği belirsiz kişi veya kişilerce çalındığı ve yaklaşık zararın 200 Bin lira olduğu tespit edildi. Olayla ile ilgili olarak Osmaniye Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının bilgisi doğrultusunda şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Haber: İbrahim EMÜL/TOPRAKKALE (Osmaniye)