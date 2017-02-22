Başak Gazetesi
OSMANİYE
Dün 17:11 TSİ-Osmaniye

Vali Al, Düziçi'nde muhtarlarla bir araya geldi

Osmaniye Valisi Kerem Al, Düziçi ilçesinde merkez ve köy muhtarıyla bir araya geldi.

Düziçi Öğretmenevinde düzenlene toplantıda konuşan Düziçi Kaymakamı Mustafa Koç, ilçede yapılmış yatırımlar için Vali Kerem Al, Osmaniye Milletvekillerine ve emeği olan herkese teşekkür etti. Sözlerinin devamında Düziçi ilçesinde yapılması planlanan Çatak Barajı’ndan da söz eden Kaymakam Koç, "İlçemiz kalkınması adına hayati bir öneme sahip olan Çatak Barajı’nın planlama ve proje çalışmaları devam etmektedir. Bu konu, ilçemiz için bir hayaldi, inşallah bu hayal gerçek olacaktır. Köy sakinlerimiz de ümidini bu projeye bağlamış durumdadır. Barajın tamamlanması ilçemiz adına çok büyük önem arz ediyor." dedi. Kanlıgeçit-Düziçi arası duble yol yapımının proje aşamasına geldiğini de belirten Kaymakam Koç, yolun tamamlanmasının ilçe halkının en büyük arzularından biri olduğunu söyledi. İlçede bulunan hastanenin kapasitesinin yetersiz olması nedeniyle 150 yataklı yeni bir hastane yapımı için yer tespiti ve tahsisi çalışmalarının da devam ettiğini ifade eden Düziçi Kaymakamı Mustafa Koç, Düziçi ilçesinin Kadirli ve Kahramanmaraş’ın Andırın ilçelerine bağlantı yollarının iyileştirilmesi konusunda da destek istedi.Toplantıda konuşan Osmaniye Milletvekili Dr. Suat Önal ise milletin hizmetlerin en güzeline layık olduğunu ifade ederek, “Biz de bütçe imkânlarımız doğrultusunda milletimize en güzel hizmeti sunabilmenin gayret içerisindeyiz” diye konuştu. Konuşmasının devamında Çatak Barajı’nın Düziçi ilçesinde herkesin hayali olduğunu söyleyen Önal, “İnşallah bu senenin sonunda doğru Çatak Barajı’nın ihalesi yapılacak daha sonra da yapım sürecine geçilecektir” dedi. Vali Kerem Al ise yaptığı konuşmada, düzenlenen toplantıda muhtarların talep ve sorunlarının dinleneceğini belirterek, "Sizin huzurunuz, birliğiniz ve beraberliğiniz devam ettiği sürece talepleriniz en kısa sürede sonuçlandırılır. Biz devlet görevlilerine düşen, bu milletin kaynaklarını sizler için kaliteli hizmete dönüştürmektir. Devletimiz, vatandaşı ile arasına mesafe koymayan, ona tepeden bakmayan bir anlayışa sahiptir. Bizler de bu anlayışı ilimizde, ilçelerimizde ve köylerimizde hâkim kılmaya çalışıyoruz. Sizlerin bize ilettiğiniz talepleri, imkânlar ölçüsünde değerlendirmeye çalışacağız. Hükümetimiz bizlere her konuda destek veriyor. Osmaniye’nin tüm talepleri dikkate alınıyor. Osmaniye Milletvekillerimiz de bu konuda canla başla çalışıyorlar." diye konuştu.Açılış konuşmalarının ardından Vali Kerem Al, Düziçi merkez ve köy muhtarlarını sorun ve taleplerini dinledi.

Dün 17:11 TSİ-Osmaniye28 Okunma

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