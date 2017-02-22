Başak Gazetesi
OSMANİYE
Dün 17:15 TSİ-Osmaniye

Bisikletli Zabıtalar İş Başında

Kadirli'de Zabıta Müdürlüğüne 5 adet bisiklet alarak bisikletli zabıta uygulamasını başlattı.

Kadirlimizde bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak ve çevre kirliliğini önlemek için ilk önce kendi personellerimizin bisiklet kullandırmaya başlattık diyen Belediye Başkanı Dr. Ömer Tarhan, önceliğimiz vatandaşlarımıza örnek olmak ve bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak dedi.

Son yıllarda hareket kabiliyetimiz oldukça düştü diyen Başkan Tarhan, bisiklet kullanımını artırmak ve çevre kirliliğini azaltmak için kendi personelimizle işe başladık dedi.

Zabıta müdürlüğüne 5 adet bisiklet alındığını söyleyen Başkan Tarhan, ekiplerimiz artık bisikletle görevlerini ifa edecekler diyerek şunları kaydetti;

" Kadirlimizde bugün bir ilki başlattık. Zabıta arkadaşlarımıza bisiklet aldık. Görevlerine bisikletlerle gidecekler. Biz bu bisikletleri kendi personelimize teşvik için aldık. Kadirlimizde bisiklet kullanımını yaygınlaştırarak hava kirliliğinin önüne geçeceğiz. Vatandaşlarımızı araçlardan ziyade bisikletlere yönlendireceğiz. Yakın bir zamanda Bisiklet festivali düzenleyeceğiz. Gündelik hayatımızda bisikletin yer alması için çalışacağız" dedi.

Dün 17:15 TSİ-Osmaniye48 Okunma

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