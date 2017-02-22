Başak Gazetesi
OSMANİYE
Dün 17:41 TSİ-Osmaniye

Başkan Demirci’den Toprakkale Ülkü Ocakları Fotoğraf Sergisine Ziyaret..

Toprakkale Ülkü Ocakları tarafından ülkücü şehit Fırat Yılmaz ÇAKIROĞLU için Toprakkale İstasyon Meydanında açılan fotoğraf sergisini ziyaret etti....

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Toprakkale Ülkü Ocakları tarafından ülkücü şehit Fırat Yılmaz ÇAKIROĞLU için Toprakkale İstasyon Meydanında açılan fotoğraf sergisini ziyaret etti.

Toprakkale Ülkü Ocakları Başkanı Alperen Gür ve yöneticilerinin de bulunduğu ziyaret samimi bir ortamda geçti. Ülkücü şehit Fırat Yılmaz ÇAKIROĞLU fotoğraflarını inceleyen Başkan Demirci açılan sergi için şu ifadeleri kullandı. ‘’ Toprakkale Ülkü Ocaklarımızın çabaları ile İlçemiz İstasyon Meydanında 20 Şubat 2015 günü Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 4. Sınıf öğrencisi olan Fırat Yılmaz ÇAKIROĞLU için açılan fotoğraf sergisi nedeniyle Toprakkale Ülkü Ocakları Başkanımız Alperen Gür ve değerli yöneticilerine teşekkür ediyoruz. Birliktelik bilincimiz ile buradayız, davası uğruna şehit olan Fırat Yılmaz ÇAKIROĞLU kardeşimize Allahtan rahmet diliyoruz. ‘dedi.

Dün 17:41 TSİ-Osmaniye38 Okunma

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