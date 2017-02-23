Başak Gazetesi
OSMANİYE
Dün 18:06 TSİ-Osmaniye

Aşıklar Kurtuluş İçin Söyleyecek

Kadirli'nin Düşman İşgalinden Kurtuluşu dolayısıyla Aşıklar Dilinde Kurtuluş programı düzenlenecek.

Kurtuluş Bayramının 97. yıl dönümünü Kadirli Belediyesi olarak çeşitli turnuva ve etkinliklerle kutlayacağız diyen Belediye Başkanı Ömer Tarhan, etkinlikler çerçevesinde Aşıklar Kadirli için bir birinden güzel türküleri seslendirecekler dedi.

6 Mart'ta Belediyemiz Devlet Bahçeli Kültür Merkezinde Saat 20'de "Aşıklar Dilinde Kurtuluş" programımıza tüm hemşehrilerimiz davetlidir diyen Başkan Tarhan, " Kurtuluş Bayramımızı en güzel şekilde kutlayacağız. Çeşitli Turnuva ve Etkinliklerle 97. yıl dönümümüzü kutlayacağız. Kurtuluş Bayramı programlarına vatandaşlarımızı bekliyoruz" dedi.

Dün 18:06 TSİ-Osmaniye21 Okunma

Yorum yazarak Başak Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Başak Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Sosyal Anket

Osmaniyespor'un gidişatından memnun musunuz?

Oy Ver
Kuran Kursunda kadınlara sağlık eğitimimask

Kuran Kursunda kadınlara sağlık eğitimi

Aşıklar Kurtuluş İçin Söyleyecekmask

Aşıklar Kurtuluş İçin Söyleyecek

DOĞAKA, Kurum ve kuruluşlarla işbirliğine hız verecekmask

DOĞAKA, Kurum ve kuruluşlarla işbirliğine hız verecek

Cirit, Gülle ve Disk Atmada Türkiye birinciliğimask

Cirit, Gülle ve Disk Atmada Türkiye birinciliği

BEĞEN 1.6 B
TAKİP ET 560
Fabrikadan 200 bin liralık hırsızlıkmask

Fabrikadan 200 bin liralık hırsızlık

Otomobilin lastiklerinden uyuşturucu çıktı!mask

Otomobilin lastiklerinden uyuşturucu çıktı!

Jandarmadan kaçak akaryakıt operasyonumask

Jandarmadan kaçak akaryakıt operasyonu

Osmaniye'de kahvehanede silah çatışma:2 ölü, 1 yaralımask

Osmaniye'de kahvehanede silah çatışma:2 ölü, 1 yaralı

İmmunoterapi tedavisi Osmaniye'de başladımask

İmmunoterapi tedavisi Osmaniye'de başladı

Hem meslek öğreniyor hem de para kazanıyorlarmask

Hem meslek öğreniyor hem de para kazanıyorlar

Kadirli Kapalı Yüzme Havuzu İnşaatı devam ediyormask

Kadirli Kapalı Yüzme Havuzu İnşaatı deva...

Cirit, Gülle ve Disk Atmada Türkiye birinciliğimask

Cirit, Gülle ve Disk Atmada Türkiye birinciliği

Güney Kore'den Osmaniyeli Gazilere madalyamask

Güney Kore'den Osmaniyeli Gazilere madalya

İŞKUR'dan şehit yakını ve engelli ailesine ziyaretmask

İŞKUR'dan şehit yakını ve engelli ailesine ziyaret

Karate il birinciliği müsabakaları tamamlandımask

Karate il birinciliği müsabakaları tamamlandı

Vali Kerem Al, Düziçi İlçesini Ziyaret Etti Sorunları Yerinde Dinledimask

Vali Kerem Al, Düziçi İlçesini Ziyaret Etti Sorunları Yerind...

Milletvekili Durmuşoğlu'ndan işadamlarına destek teşekkürümask

Milletvekili Durmuşoğlu'ndan işadamlarına destek teşekkürü

BEĞEN 1.6 B
TAKİP ET 560