Aşıklar Kurtuluş İçin Söyleyecek

Kurtuluş Bayramının 97. yıl dönümünü Kadirli Belediyesi olarak çeşitli turnuva ve etkinliklerle kutlayacağız diyen Belediye Başkanı Ömer Tarhan, etkinlikler çerçevesinde Aşıklar Kadirli için bir birinden güzel türküleri seslendirecekler dedi.

6 Mart'ta Belediyemiz Devlet Bahçeli Kültür Merkezinde Saat 20'de "Aşıklar Dilinde Kurtuluş" programımıza tüm hemşehrilerimiz davetlidir diyen Başkan Tarhan, " Kurtuluş Bayramımızı en güzel şekilde kutlayacağız. Çeşitli Turnuva ve Etkinliklerle 97. yıl dönümümüzü kutlayacağız. Kurtuluş Bayramı programlarına vatandaşlarımızı bekliyoruz" dedi.