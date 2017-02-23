Zorlu Enerji, Pakistan’da güneş enerjisi alanındaki yatırımlarında hız kesmiyor

Zorlu Enerji, Pakistan’daki 100 MW’lık güneş enerjisi yatırımını, 200 MW’lık ikinci proje için imzaladığı niyet anlaşması ile büyütüyor.

Çankaya Köşkü’nde Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Binali Yıldırım, Pakistan Başbakanı Navaz Şerif ve her iki devlet yetkililerinin katılımı ile gerçekleştirilen niyet anlaşmasında imzayı Zorlu Holding ve Zorlu Enerji Yönetim Kurulu Üyesi Olgun Zorlu atarken, konuyla ilgili açıklamada bulunan Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Zorlu, “Güneş alanındaki yatırımlarımızın artmasının, dost ve kardeş ülke Pakistan ile aramızdaki ekonomik ve toplumsal bağları daha da güçlendirmesini temenni ediyoruz” dedi.

Pakistan’ın ilk rüzgar enerji santralinin yatırımcısı olan Zorlu Enerji, geçtiğimiz haftalarda imzaladığı 100 MW’lık güneş enerjisi yatırımına 200 MW’lık yeni bir proje daha ekliyor. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Binali Yıldırım, Pakistan Başbakanı Navaz Şerif ve her iki devletin yetkililerinin katılımı ile Çankaya Köşkü’nde düzenlenen niyet anlaşması imza törenine katılan Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Zorlu, “Yurtdışında yenilenebilir enerji alanında ilk yatırımımızı yaptığımız ülke olan Pakistan’da geleceğin en önemli enerji kaynaklarından biri olduğuna inandığımız güneş enerjisi alanında yatırımlarımızla büyümekten büyük bir mutluluk duyuyoruz. Geçtiğimiz haftalarda yaptığımız ve Pakistan Hükümeti tarafından 3 yıl sonra kabul edilen ilk ve en büyük yenilenebilir enerji başvurusu olan 100 MW’lık güneş enerjisi anlaşmamıza güç verecek bu yeni yatırımımızla, Grubumuzun bölgedeki ticari alanını artırarak hedeflediğimiz büyümeye ulaşmayı ve Türkiye’nin bölgedeki gücünü artırmayı planlıyoruz. Bu bakımdan iki anlaşmanın da her iki ülke için hayırlı olmasını diliyorum” açıklamasında bulundu.

“Pakistan’daki güneş enerjisi yatırımlarımızın kurulu gücünü 300 MW’a ulaştırmayı hedefliyoruz”

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Zorlu Enerji Grubu Başkanı Sinan Ak ise şöyle konuştu "Pakistan’da geçtiğimiz ay açıkladığımız 100 MW kurulu gücündeki Quaid-e-Azam projemize yenisini eklemek üzere önemli bir adım atıyoruz. Pakistan, bizim için dost ülke olmasının yanı sıra yenilenebilir enerji yatırımlarımızda önemli bir merkez. Pakistan’da ilk rüzgar enerjisi projesini hayata geçirmiş bir şirket olarak, güneş enerjisinde de referans projelere imza atmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Yine Pencap eyaletinde planladığımız yeni projemizle birlikte Pakistan’daki güneş enerjisi yatırımlarımızın kurulu gücünü 300 MW’a ulaştırma hedefindeyiz.”