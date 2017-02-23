Başak Gazetesi
OSMANİYE
Dün 18:26 TSİ-Osmaniye

"Bana bir icat çıkart çocuk" Ödüllü Bilim Fuarı Yarışması

Osmaniye İl Bilim Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü,"Bana bir icat çıkart çocuk" Yarışması Düzenledi.

Osmaniye İl Bilim Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü ile İl Milli eğitim Müdürlüğü tarafından 4-5 Mayıs 2017 tarihleri arasında "Bana Bir İcat Çıkart Çocuk" sloganıyla ödüllü bilim fuarı düzenlenecek. Lise öğrencileri biyoloji, kimya, kodlama ve teknoloji tasarım dallarında, Ortaokul öğrencileri ise Fen Bilimleri ve Matematik dallarında yarışmaya katılabilecek. Yarışmaya İl genelinde resmi ve özel tüm ortaokulların öğrencileri ile lise ve dengi okulların öğrencileri katılabilecek.İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik, Öğretmenevi toplantı salonunda merkezde görev yapan okul müdürleri ile değerlendirme toplantısı yaptı. Düzenlenen toplantıya Maarif Müfettişleri Başkanı Zuhal İnce, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları, İl Milli Eğitim Şube Müdürleri ve merkez okul müdürleri katıldı.Ayrıca düzenlenen toplantıya Osmaniye Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Cafer Takırtaş'ta katılarak iki kurum arasında imzalanan protokol gereği "Bana Bir İcat Çıkart Çocuk" sloganıyla ödüllü bilim fuarı düzenleneceğini belirterek, yapılacak çalışmalar hakkında okul müdürlerine bilgi verdi.Müdür Takırtaş, Valilik Yerleşkesi yanı Masal Park Tanıtım alanında yapılacak olan yarışmanın amacıyla ilgili şöyle dedi: Öğrencilerin; günlük hayatta karşılaştıkları olaylar karşısında gözlem yapmaya, yaşadıkları çevreye duyarlı bireyler olmaya, insan ihtiyaçlarının ve tüketim alışkanlıklarının doğa ve çevre üzerindeki yıkıcı etkisini azaltmak için küresel ısınma, iklim değişikliği, kaynakların tükenmesi ve benzeri sorunlar sarmalında yapacakları bilinçli tercihlerle çözümün parçası olmalarını sağlamak, trafik, ev ve iş kazalarının önlenmesi konusunda bilinçlenmelerine ve bu konuda örnek davranışlar geliştirmelerine katkıda bulunmak,okuyan, araştıran, düşünen, sorgulayan, sorun çözen, zihinsel ve sosyal becerilere sahip bireyler olarak yetişmesini sağlamak, okuldaki başarılarına etki edecek, farkındalık yaratacak öneriler geliştirmeleri konusunda teşvik etmek, doğru ve uygulanabilir çözüm önerileri geliştirmelerini sağlamak, kişisel gelişmeyi özendirmek ve bu amaç doğrultusunda onlara yardımcı olmak." Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik başkanlığında düzenlenen toplantı görüş ve öneriler ile son buldu.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE

Dün 18:26 TSİ-Osmaniye37 Okunma

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