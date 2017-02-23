Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar, Programlar ve Kanser Şubesine bağlı Obezite, Diyabet ve Metabolik Hastalıklar Birimi tarafından, Cebelibereket Kuran Kursundaki kursiyerlere, Obezite, Diyabet, Fiziksel Aktivite, Gebelikte Beslenme, Bebek Beslenmesi, D Vitamini ve Demir takviyeleri konularında bilgilendirme yapıldı. Halk Sağlığı İl Müdürü Dr. Hayri Sarı, eğitimlerin konularında uzman kişiler tarafından verildiğini belirterek, "Bu tür bilgilendirme faaliyetlerimiz ilerleyen günlerde de çeşitli eğitim ve seminerlerle devam edecektir." dedi.
Dün 18:28 TSİ-Osmaniye
Kuran Kursunda kadınlara sağlık eğitimi
Osmaniye Halk Sağlığı İl Müdürlüğü görevlilerince, Kuran Kursunda ki kadınlara sağlık eğitimi verildi.
Dün 18:28 TSİ-Osmaniye52 Okunma
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