Başak Gazetesi
OSMANİYE
Dün 18:33 TSİ-Osmaniyespor

Osmaniyeli Hokeyciler, Süper Lige Yükseldi

Osmaniye Gençlik ve Spor Kulübü (GSK) Hokey Takımı, 1. süper lige yükseldi.

Osmaniye Gençlik ve Spor Kulübü (GSK) Hokey Takımı, Antalya'da oynanan Erkekler Salon 1. Ligi müsabakalarında ikincilik elde ederek Süper Lige yükseldi. Atatürk Spor Salonunda günde iki maçın oynandığı ligde, Malatya Hokey ve Osmaniye GSK son güne kadar şampiyonluk yarışı verdi. Aralarındaki maç 2-2'lik beraberlikle sona eren iki takımdan Malatya Hokey SK, Osmaniye GSK'nın artı 2 averaj önünde yer alarak şampiyonluk kupasını kaldırdı.Son maçların oynanmasının ardından yapılan kupa töreninde; şampiyon, Malatya Hokey SK’nın kupa ve madalyalarını Alanya Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Erdal Tamrak, ikinci Osmaniye GSK'nın kupa ve madalyalarını Merkez Hakem Kurulu Üyesi Yücel Erdoğan, üçüncü Nizip Halk Eğitim Merkezi Spor Kulübü'nün kupa ve madalyalarını ise Antalya İl Temsilcisi Hasan Dişkaya verdi.2016-2017 Sezonu Erkekler Salon 1. Lig En iyi oyuncu Malatya Hokey'den Muttalip Tan olurken, gol kralı; Osmaniye GSK’dan Batuhan Erman, en iyi kaleci ise Osmaniye GSK’da Mehmet Kara oldu.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE

Dün 18:33 TSİ-Osmaniyespor23 Okunma

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