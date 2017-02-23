Osmaniye'nin Bahçe İlçesi Ağcadağ mevkiindeki Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Hava Radar İstasyonu'nda arama-kurtarma tatbikatı yapıldı. Senaryo gereği, aniden rahatsızlanıp mahsur kalan Hava Radar İstasyonu'nu çalışanını İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'ne (AFAD) yeni tahsis edilen 8x8 amfibik arama-kurtarma aracı ile kurtarıldı. Hava Radar İstasyonu çalışanlarının "122" numaralı telefonu arayıp, rahatsız olan bir arkadaşları olduğu bilgisini vererek yardım istemesiyle başlayan tatbikat, Osmaniye AFAD ekibinin olay yerine ivedi bir şekilde hareket etmesiyle devam etti.

Büyük bir özveri ve titizlikle çalışanı bulunduğu yerden alan AFAD ekibi, profesyonel bir şekilde çalışanı karlı bölgeden indirip en yakın sağlık kuruluşuna ulaştırdı. AFAD Osmaniye İl Müdürü Serhat Bulut, bir tatbikatın daha başarı ile sonuçlanmasından duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Vatandaşlarımızın 7 gün 24 saat yardım çağrısına yetişmek için ekibimiz her daim göreve hazır şekilde olmanın verdiği onurla, İl Müdürlüğümüze dönüş yapmak üzere yola çıktı. Ayrıca yapılan tatbikatta yardım ve desteklerini esirgemeyen başta Bahçe Kaymakamı Sayın Müfit Gültekin, Bahçe İlçe Özel İdare Müdürü Hasan Agsubaş, Bahçe İlçe Jandarma Karakol Ekibi, İbişlli Köyü Muhtarı ve DHMİ Ağcadağ Hava Radar İstasyonu çalışanlarına şükranlarımızı sunarız." dedi