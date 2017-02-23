Başak Gazetesi
OSMANİYE
Dün 18:52 TSİ-Osmaniye

Durmuşoğlu Osmaniye’nin eksikleri Milli Eğitim Bakanına iletti

AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ı ziyaret etti.

Milli Eğitim Bakanı ile Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu’nun görüşmesinde, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Kadirli Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi yer tahsisi başta olmak üzere Osmaniye’deki eğitim kurumlarının öncelikli ihtiyaçlarının konuşulduğu öğrenildi.

Durmuşoğlu, toplantı sonrasında yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Milli, manevi, ahlaki, insani değerleri benimseyen, okuyan, düşünen, yorumlayan, medeniyetimizin tarihi ve kültürel mirasına sahip çıkan bireyler olarak yetişmelerini istediğimiz öğrencilerimizin eğitiminde yakaladığımız kaliteyi artırmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz.

Osmaniye’ye selamlarını yollayan Milli Eğitim Bakanımız Sayın İsmet Yılmaz'a, bizlere ve Osmaniye'mize gösterdiği yakın ilgiden dolayı minnettarız.”

Dün 18:52 TSİ-Osmaniye60 Okunma

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