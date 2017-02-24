Başak Gazetesi
OSMANİYE
Bugün 17:26 TSİ-Osmaniye

Erdal Vahapoğlu Yaya Köprüsü 7 Mart’ta Açılacak

Kadirli Belediyesi tarafından yapılan Erdal Vahapoğlu Yaya köprüsünün 7 Mart’ta açılacak.

Kadirli Belediye Başkanı Dr. Ömer Tarhan, Savrun çayı üzeri Kadirli Lisesi önündeki Erdal Vahapoğlu yaya köprüsünün sel suları nedeniyle yıkıldığını hatırlatarak, kısa bir süre önce temelini attığımız köprümüzü 7 Mart’ta hizmete sunacağız dedi.

Çalışmaların devam ettiğini söyleyen Başkan Tarhan, Savrun çayındaki su seviyesinin yükselmesi ile yıkılan Erdal Vahapoğlu yaya köprüsünü modern bir asma köprü şeklinde 7 Mart’ta hizmete sunacaklarını belirtti.

Taşkın sahası olması nedeniyle Asma köprü şeklinde modern bir proje ile yeniden yapılacak olan köprünün Savrun Çayı üzerine yeni bir güzellik katacağını söyleyen Başkan Tarhan, açılışı 7 Mart’ta yapacağız dedi.

Bugün 17:26 TSİ-Osmaniye52 Okunma

Yorum yazarak Başak Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Başak Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Sosyal Anket

Osmaniyespor'un gidişatından memnun musunuz?

Oy Ver
Kız öğrenci yurdu'nda yangın ve deprem tatbikatımask

Kız öğrenci yurdu'nda yangın ve deprem tatbikatı

Erdal Vahapoğlu Yaya Köprüsü 7 Mart’ta Açılacakmask

Erdal Vahapoğlu Yaya Köprüsü 7 Mart’ta Açılacak

Kuran Kursunda kadınlara sağlık eğitimimask

Kuran Kursunda kadınlara sağlık eğitimi

Aşıklar Kurtuluş İçin Söyleyecekmask

Aşıklar Kurtuluş İçin Söyleyecek

BEĞEN 1.6 B
TAKİP ET 562
Fabrikadan 200 bin liralık hırsızlıkmask

Fabrikadan 200 bin liralık hırsızlık

Otomobilin lastiklerinden uyuşturucu çıktı!mask

Otomobilin lastiklerinden uyuşturucu çıktı!

Jandarmadan kaçak akaryakıt operasyonumask

Jandarmadan kaçak akaryakıt operasyonu

Osmaniye'de kahvehanede silah çatışma:2 ölü, 1 yaralımask

Osmaniye'de kahvehanede silah çatışma:2 ölü, 1 yaralı

İmmunoterapi tedavisi Osmaniye'de başladımask

İmmunoterapi tedavisi Osmaniye'de başladı

Hem meslek öğreniyor hem de para kazanıyorlarmask

Hem meslek öğreniyor hem de para kazanıyorlar

"Bana bir icat çıkart çocuk" Ödüllü Bilim Fuarı Yarışmasımask

"Bana bir icat çıkart çocuk" Ödüllü Bili...

Aşıklar Kurtuluş İçin Söyleyecekmask

Aşıklar Kurtuluş İçin Söyleyecek

Başkan Demirci’den Toprakkale Ülkü Ocakları Fotoğraf Sergisine Ziyaret..mask

Başkan Demirci’den Toprakkale Ülkü Ocakları Fotoğraf Sergisi...

Bisikletli Zabıtalar İş Başındamask

Bisikletli Zabıtalar İş Başında

Vali Al, Düziçi'nde muhtarlarla bir araya geldi mask

Vali Al, Düziçi'nde muhtarlarla bir araya geldi

Kadirli Kapalı Yüzme Havuzu İnşaatı devam ediyormask

Kadirli Kapalı Yüzme Havuzu İnşaatı devam ediyor

Cirit, Gülle ve Disk Atmada Türkiye birinciliğimask

Cirit, Gülle ve Disk Atmada Türkiye birinciliği

BEĞEN 1.6 B
TAKİP ET 562