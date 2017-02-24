Erdal Vahapoğlu Yaya Köprüsü 7 Mart’ta Açılacak

Kadirli Belediye Başkanı Dr. Ömer Tarhan, Savrun çayı üzeri Kadirli Lisesi önündeki Erdal Vahapoğlu yaya köprüsünün sel suları nedeniyle yıkıldığını hatırlatarak, kısa bir süre önce temelini attığımız köprümüzü 7 Mart’ta hizmete sunacağız dedi.

Çalışmaların devam ettiğini söyleyen Başkan Tarhan, Savrun çayındaki su seviyesinin yükselmesi ile yıkılan Erdal Vahapoğlu yaya köprüsünü modern bir asma köprü şeklinde 7 Mart’ta hizmete sunacaklarını belirtti.

Taşkın sahası olması nedeniyle Asma köprü şeklinde modern bir proje ile yeniden yapılacak olan köprünün Savrun Çayı üzerine yeni bir güzellik katacağını söyleyen Başkan Tarhan, açılışı 7 Mart’ta yapacağız dedi.