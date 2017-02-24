Yoğun bakımdaki hastalar için banyo sistemi

Osmaniye Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğine bağlı olarak hizmet veren Osmaniye Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Ünitelerinde tedavi gören yatalak hastalar için Vücut Yıkama Makinesi ile banyo sistemine geçildi. Bu kapsamda yoğun bakım hastalarına vücut yıkama makinesi ile yatak banyosu yaptırılıyor. Vücut Yıkama Makinesi bulunan ender hastanelerden biri olduğu belirtilen hastanede, temizliğin tedavide başarı yüzdelerini yükseltmek adına çok büyük bir önem arz etmekte olduğu belirtildi. Yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi: "Eğitimli ve deneyimli Yoğun bakım çalışanlarımız tarafından yoğun bakımda yatmak zorunda olan hastalarımızın öz bakım eksikliklerini gidermek, yatak yaralarını önlemek, vücuttaki kalıntıları temizlemek, kanaması fazla olan hastalarda temizliği sağlamak amacıyla yatak banyosu yaptırılmaktadır. Hastalar ilk geldikleri anda veya ilk 3 gün içerisinde mutlaka Vücut Yıkama Makinesi ile yatak banyosu yaptırılmaktadır. Uzun süre tedavi altında olanlara da yine periyodik olarak yatak banyosu yaptırılmaktadır.Yoğun bakım Hastasına "Yatan hasta banyosunda" deneyimli çalışanlar tarafından hastanın yatağında yıkama makinesi aparatları ile fonksiyonel bir işlem yapılmaktadır.Yıkama süresince hiçbir yaşam destek cihazı riske atılmamakta, son derece güvenli, hastayı yoğun bakımdaki yatağından ayırmadan hijyenik koşullarda donanımlı personeller tarafından kapsamlı bir şekilde bol su ile yıkamaya olanak sağlamaktadır."Vücut Yıkama Makinesinin özellikli bir makine olduğu belirtilen açıklamanın devamında, "İki hazneli yıkama ve kurutma özelliği bulunan biri makinedir. Birinci hazne mevcut olan temiz suyu hastanın vücut ısısına göre ayarlamakta, hasta için uygun sıcaklıkta suyu oluşturmakta ve bu şekilde hasta banyosu yaptırılmaktadır.İkinci hazne hastayı yıkama işlemi yapılırken kullanılan kirli suyu vakumlu bir sistemle vakumlamakta ve bu şekilde kirli su hasta ile tekrar teması engellenmektedir. Vücut yıkama makinesindeki özelliklerden bir diğeri hastayı kurutma özelliğidir.Hastada hiç bir rahatsızlığa meydan vermeden kurutma işlemi yapılmakta ve hastada ıslaklıktan kaynaklanacak olumsuzlukları ortan kaldırmaktadır. Makine ile Hasta Yıkama Sistemi hastaya ve uygulayıcıya ciddi kolaylıklar sağlamaktadır.Bu sistem ile çok kilolu bir hastayı dahi yıkamak mümkündür.Yıkama Sistemi, bakımı yapan ekip için de büyük kolaylık sağlamaktadır.Bu sistemle hastanın kişisel temizliği kapsamlı bir şekilde yapılmaktadır. Bu uygulama ile Yoğun bakım hastaları için büyük bir problem olan Yatak yaralarının da önüne geçilmektedir." denildi.