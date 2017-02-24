Başak Gazetesi
OSMANİYE
Bugün 17:34 TSİ-Osmaniye

Osmaniye'de gençler sabah namazında buluştu

Osmaniye'de gençler sabah namazında buluşarak, "bizde varız"dediler.

DİĞER FOTOĞRAFLAR

Gençlik veSporBakanlığı'na bağlı 81 ilGençlik Merkezinin "Gençlerimizin yanındayız, geleceğe dair ümit varız" sloganıyla başlattığısabah namazıbuluşmaları kapsamında gençler, Osmaniye Merkez Zafer Cami ve Kadirli İlçe Hamidiye Camisi'nde bir araya geldi. Kıllanan sabah namazı ve okunan duaların ardından gençlere çorba ikramında bulunuldu. Osmaniye Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Osmaniye Gençlik Merkezi ve Kadirli Gençlik Merkezi'nin eş zamanlı gerçekleştirdiği etkinliğe, Osmaniye Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, Osmaniye il Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu, Osmaniye Aile ve Sosyal Politikalar İl MüdürüHamit Coşkun, Osmaniye KYK MüdürüOğuzhan Çetin ve gençler katıldı.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE

Bugün 17:34 TSİ-Osmaniye31 Okunma

Yorum yazarak Başak Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Başak Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Sosyal Anket

Osmaniyespor'un gidişatından memnun musunuz?

Oy Ver
Kız öğrenci yurdu'nda yangın ve deprem tatbikatımask

Kız öğrenci yurdu'nda yangın ve deprem tatbikatı

Erdal Vahapoğlu Yaya Köprüsü 7 Mart’ta Açılacakmask

Erdal Vahapoğlu Yaya Köprüsü 7 Mart’ta Açılacak

Kuran Kursunda kadınlara sağlık eğitimimask

Kuran Kursunda kadınlara sağlık eğitimi

Aşıklar Kurtuluş İçin Söyleyecekmask

Aşıklar Kurtuluş İçin Söyleyecek

BEĞEN 1.6 B
TAKİP ET 562
Fabrikadan 200 bin liralık hırsızlıkmask

Fabrikadan 200 bin liralık hırsızlık

Otomobilin lastiklerinden uyuşturucu çıktı!mask

Otomobilin lastiklerinden uyuşturucu çıktı!

Jandarmadan kaçak akaryakıt operasyonumask

Jandarmadan kaçak akaryakıt operasyonu

Osmaniye'de kahvehanede silah çatışma:2 ölü, 1 yaralımask

Osmaniye'de kahvehanede silah çatışma:2 ölü, 1 yaralı

İmmunoterapi tedavisi Osmaniye'de başladımask

İmmunoterapi tedavisi Osmaniye'de başladı

Hem meslek öğreniyor hem de para kazanıyorlarmask

Hem meslek öğreniyor hem de para kazanıyorlar

Hava Radar İstasyonu'nda arama kurtarma tatbikatımask

Hava Radar İstasyonu'nda arama kurtarma...

Kuran Kursunda kadınlara sağlık eğitimimask

Kuran Kursunda kadınlara sağlık eğitimi

"Bana bir icat çıkart çocuk" Ödüllü Bilim Fuarı Yarışmasımask

"Bana bir icat çıkart çocuk" Ödüllü Bilim Fuarı Yarışması

Aşıklar Kurtuluş İçin Söyleyecekmask

Aşıklar Kurtuluş İçin Söyleyecek

Başkan Demirci’den Toprakkale Ülkü Ocakları Fotoğraf Sergisine Ziyaret..mask

Başkan Demirci’den Toprakkale Ülkü Ocakları Fotoğraf Sergisi...

Bisikletli Zabıtalar İş Başındamask

Bisikletli Zabıtalar İş Başında

Vali Al, Düziçi'nde muhtarlarla bir araya geldi mask

Vali Al, Düziçi'nde muhtarlarla bir araya geldi

BEĞEN 1.6 B
TAKİP ET 562