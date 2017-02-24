Osmaniye'de gençler sabah namazında buluştu

Gençlik veSporBakanlığı'na bağlı 81 ilGençlik Merkezinin "Gençlerimizin yanındayız, geleceğe dair ümit varız" sloganıyla başlattığısabah namazıbuluşmaları kapsamında gençler, Osmaniye Merkez Zafer Cami ve Kadirli İlçe Hamidiye Camisi'nde bir araya geldi. Kıllanan sabah namazı ve okunan duaların ardından gençlere çorba ikramında bulunuldu. Osmaniye Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Osmaniye Gençlik Merkezi ve Kadirli Gençlik Merkezi'nin eş zamanlı gerçekleştirdiği etkinliğe, Osmaniye Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, Osmaniye il Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu, Osmaniye Aile ve Sosyal Politikalar İl MüdürüHamit Coşkun, Osmaniye KYK MüdürüOğuzhan Çetin ve gençler katıldı.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE