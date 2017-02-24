Başak Gazetesi
OSMANİYE
Bugün 17:41 TSİ-Osmaniye

Düziçi'nde 70 kişilik Mesleki eğitim kursu

Düziçi'nde 70 kişilik Mesleki eğitim kursu ile iş sahibi olacak.

Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) Osmaniye İl Müdürlüğü ile Düziçi Halk Eğitim Merkezi arasında imzalanan sözleşme ile 70 kişi, Mesleki Eğitim Kursu ile meslek ve sertifika sahibi olacak.İŞKUR ve Düziçi Halk Eğitim Merkezi arasında imzalanan sözleşme ile Halk Eğitim Merkezinde düzenlenecek olan 28 kişilik "Bindallı - Üç Etek" kursu ile 42 kişilik "Geleneksel El Nakışları" meslek elemanı kursiyerleri 4 ay sürecek olan eğitimlerine Mart ayında başlayacak.Kursiyer seçme ve bilgilendirme toplantısına İşkur İl Müdür Yardımcısı Hacı Akkoyun, Düziçi Halk Eğitim Merkezi Müdürü Zafer Cerit ile birlikte İş ve Meslek Danışmanı Yasin Özdemir ve Fatih Gökçeli katıldı.İşkur İl Müdür Yardımcısı Hacı Akkoyun ve Düziçi Halk Eğitim Merkezi Müdürü Zafer Cerit düzenlenecek olan eğitimlerden duydukları memnuniyeti dile getirek, katılacak olan kursiyerlere başarılar dilediler.

Haber:İbrahim EMÜL/DÜZİÇİ (Osmaniye)

Bugün 17:41 TSİ-Osmaniye6 Okunma

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