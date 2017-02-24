Kız öğrenci yurdu'nda yangın ve deprem tatbikatı

Osmaniye Kredi Yurtlar Kurumu Kız Öğrenci Yurdunda, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve Belediye İtfaiye Ekipleri tarafından ortaklaşa yangın ve deprem tatbikatı düzenlendi. Gerçeğini aratmayan tatbikatta, yangın ve deprem anında yapılması gerekenler öğrencilere uygulamalı bir şekilde gösterildi.İlk olarak, halkın afetler konusunda bilinçlendirilmesi hedefi çerçevesinde AFAD Eğitim Uzmanı tarafından Yurt öğrenci ve çalışanlarına "Doğal Afet" konulu eğitim verildi. Ardından Osmaniye Belediyesi İtfaiye ekibi yangın tatbikatı yaparak teorikteki bilgilerin, uygulamaya dönüşmesine katkıda bulundu. İtfaiye Müdürü Fazlı Şahin, öğrencilere yangın tüpünün kullanımı, rüzgar yönünün belirlenmesi ve yangına müdahalede ilk dakikaların önemi konusunda uygulamalı bilgi verdi. Daha sonra senaryo gereği, yurt binasının 3'üncü katında yangın nedeni ile mahsur kalan bir öğrenci Osmaniye AFAD ve Osmaniye İtfaiye ekiplerince titizlikle kurtarılarak aşağıya indirildi. Daha sonra ise çalınan siren eşliğinde yangın merdivenlerinden binalardan tahliyeler gerçekleştirildi. Başarılı bir şekilde sonuçlanan tatbikatta görevliler, öğrenciler tarafından uzun süre alkışladı.AFAD Görevlileri, misafirperverlik ve ilgilerinden dolayı Yurt çalışanlarına ve öğrencilerine teşekkür ederek, "Ayrıca Osmaniye İtfaiye ekibine de emek ve özverili çalışmaları için teşekkür ederiz. Eğitim ve tatbikatlarımız tüm hızıyla devam edecektir." diye bilgi verdiler.