OKÜ'de Kardeşlik Gecesi

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ) Kulüplerinden Türk Dünyası Şair ve Yazarları Kulübü ile Genç Gönüller Kulübü tarafından kardeşlik gecesi düzenlendi. OKÜ Amfisi'nde ki programda mahalli sanatçılar Hanifi Gökhan, Ozan Maranlı ve Murat Kılıç' sahne aldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından etkinlik, üniversite öğrencileri Celil Borluoğlu, Oğuzhan Demirel, Mehmet Çarlı ve Elif Evran'ın seslendirdiği türkülerle başladı. Türk Dünyası Şair ve Yazarları Kulübü Başkanı Duygu Kes ve Genç Gönüller Kulübü Başkanı Oğuzhan Ulaşlı kısa birer konuşma yaptı.Şiirle ilgili düşüncelerini paylaşan Duygu Kes, "Şiir yeni gelen güne umutla merhaba demektir. Şiir, dost meclislerinde sevgi okyanuslarında mavi yolculuğa çıkmaktır. Şiir, acı çeken gönüllerin son anda sığındığı bir limandır. Şiir, kâğıtla kalemin son dansıdır. Duygular senfonisidir. Şiir, Âşık Veysellerin, Nazım Hikmetlerin, Fuzulilerin, Bakilerin Türkülerini beslemesidir. Tarihten bugüne kâğıtlar bitti, mürekkepler tükendi. Ömürler toprağa yar oldu ama şiir hiç bitmedi. Duygu, his, hayal var oldukça camlar mumların alevi ile buğulandı. Lambada alev üşüdükçe şiir her zaman var olacaktır. Kısacası insan var oldukça şiir asla yok olmayacaktır."dedi.Genç Gönüllüler Kulübü ile ilgili bilgiler aktaran Genç Gönüllüler Kulübü Başkanı Oğuzhan Ulaşlı ise konuşmasında şöyle dedi: "İnsanların en hayırlısı insanlara en faydalı olanıdır” düsturu ile Genç Gönüllüler Kulübü olarak çalışmalarımızı yürütüyoruz. Amacımız Üniversite gençliği ve Osmaniye gençliğinin birlik ve beraberliğidir. Genç Gönüllüler Kulübü olarak projemiz insan muhatabımız gençlik, sevdamız Türkiye’dir. "Üniversite öğrencileri tarafından şiirler seslendirilirken Ozan Maranlı'nın seslendirdiği türkülerle katılımcılar eğlendi. Programın sürprizi ise semazenlerin gösterisi oldu. Üniversite öğrencileri tarafından büyük ilgi ile izlenen semazenlerin gösterisi OKÜ Amfi’yi dolduran öğrencilerden büyük alkış aldı. Kardeşlik Gecesi programın sonunda ise Murat Kılıç ve Hanifi Gökhan sahne aldı. Kardeşlik Gecesi, programda emeği geçenlere teşekkür belgesi verilmesi ile son buldu.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE

İE ( ) 24.02.2017 (FOTOĞRAFLI)