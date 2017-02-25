Başak Gazetesi
OSMANİYE
Dün 22:33 TSİ-Osmaniye

Vali Kerem Al, Hasanbeyli İlçesini ziyaret etti

Osmaniye Valisi Kerem Al, Hasanbeyli ilçesini ziyaret ederek, muhtarlarla ve ilçe sakinleri ile bir araya geldi.

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Beraberinde Adana Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Metin Düz, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Yanık ile birlikte Hasanbeyli ilçesine giden Vali Al, Hasanbeyli Kaymakam vekili ve Düziçi Kaymakamı Müfit Gültekin, Hasanbeyli Belediye Başkanı Alparslan Koca, ilçe kurum müdürleri ve muhtarlar tarafından karşılandı.Çarşı merkezindeki esnafları ziyaret eden Vali Al, daha sonra muhtarlarla ve ilçe sakinleri ile bir araya geldi. Zaman zaman ilçe ve köy ziyaretlerini gerçekleştirdiğini ifade eden Vali Kerem Al, bugün Hasanbeyli ilçesi sakinleri ve muhtarların sorun ve taleplerini dinlemek, iletilen sorunlara imkânlar ölçüsünde çözüm bulmak için ziyaretlerini gerçekleştirdiklerini söyledi.Vali Kerem Al, daha sonra muhtarları dinleyen Vali Al, kendisine iletilen tüm sorun ve taleplerin değerlendirileceğini, öncelik acil olanlar olmak üzere, imkânlar ölçüsünde sorunları çözme gayretinde olacaklarını söyledi. Vali Kerem Al, muhtarlar ve ilçe sakinleri ile vedalaşarak, Hasanbeyli’den ayrıldı.

Haber: İbrahim EMÜL/HASANBEYLİ, (OSMANİYE)

Dün 22:33 TSİ-Osmaniye49 Okunma

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