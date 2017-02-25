Anaokulu öğrencilerine doğal afet eğitimi

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) görevlilerince verilen eğitimlerde, okul öncesi öğrencilerine afet öncesi, sırası ve sonrası alınması gereken tedbirler, hangi doğru davranış modellerinin uygulanacağı, aile afet planlarının nasıl olması gerektiği, İlde ve Ülke genelinde meydana gelen afet türleri hakkında uygulamalı bilgiler verildi. Daha sonra ise yapılan deprem tatbikatı ile 'Afete hazır Osmaniye' ve 'Afete hazır okul' projesi kapsamında bir okul daha olası bir depreme hazır hale getirildi. Okul öncesi öğrencilerinin seviyesine indirgeyerek gerçekleştirilen eğitimde AFAD görevlileri; ekip olarak temel düzeyde afet bilincini vermenin ve özellikle deprem konusunda oluşturulan farkındalığın mutluluğunu yaşadı. Aynı zamanda acil çağrı numarası olan "Alo AFAD 122"nin de öğrencilerin zihninde yer edinmesini sağlandı.AFAD Görevlileri yapılan eğitim ve tatbikatta kendilerine her türlü kolaylığı ve desteği sağlayan Yunus Emre Anaokulu öğretmenlerine ve tüm çalışanlarına teşekkür ederek, "Osmaniye'yi deprem veya olası diğer türlü afet olayları hakkında bilinçlendirme gayesiyle çıktığımız bu yolda emin adımlarla ilerliyoruz. Yoğun eğitim taleplerinize Osmaniye AFAD ailesi olarak yetişmeye çalışıyoruz.İlginiz ve alakanız için teşekkür ederiz." diye bilgi verdiler.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE