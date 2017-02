"Çalışma hayatında milli seferberlik" programı tanıtıldı

Osmaniye Valiliği himayesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü, Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü ve Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen toplantıya Vali Kerem Al, Vali Yardımcısı Alp Eren Yılmaz, OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Şerif Tosyalı, kamu kurum ve kuruluşları il müdürleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, sanayiciler ve iş adamları katıldı.Saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunması ile başlayan toplantının devamında, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Ahmet Altunkaynak açılış konuşmasını yaptı. İşsizliğin hepimizin ortak sorunu olduğunun altını çizen Altunkaynak, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrıları sonucunda, işsizliğin azaltılması ve istihdamın artırılması hedeflerine yönelik olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Dr. Mehmet Müezzinoğlu 6 Ocak 2017 günü Konya’da ‘Çalışma Hayatında Milli Seferberlik’ hamlesini başlatmıştır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız, özel sektörde faaliyet gösteren işverenlerimizin oluşturacakları ilave istihdam için destekleneceklerini açıklamıştır. Bu hamle ile işverenlerimiz sigorta maliyetlerinden kurtulacak, istihdam sayılarını artırabilecek, iş arayanların iş bulmaları kolaylaşacaktır. Umuyoruz ki 2017 yılının sonuna kadar işsizlik oranlarımız tek haneli rakamlara düşecektir. ‘Çalışma Hayatında Milli Seferberlik’ kapsamında 1,5 Milyon insanımızın istihdam edilmesi hedefleniyor” diye konuştu.Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Mücahit Çelik ise yaptığı konuşmada, toplantının güzelliklere vesile olmasını dileyerek, “Devlet olarak artı istihdam çerçevesinde işveren tarafından alınan her işçinin sigorta primlerinin tamamını devletimiz karşılamayı taahhüt ediyor. Bu teşvik kapsamında her bir işçi için Devletimiz, stopajıyla beraber sigorta primlerinin tamamını ödüyor” dedi.İŞVERENE HER BİR İŞÇİ İÇİN 773 TL DEVLET DESTEĞİToplantının devamında ‘Çalışma Hayatında Milli Seferberlik’ kapsamında işverenlere sunulan teşvikler ve İŞKUR katkılı istihdam destekleri konulu sunum yapıldı. Sunumda verilen bilgilerde; İŞKUR Osmaniye İl Müdürlüğü tarafından 2016 yılında düzenlenen toplam 612 kursa; 2182 erkek, 2091 kadın olmak üzere toplam 4273 kişinin katıldığı ve katılımcılardan 461 kadın 845 erkek olmak üzere 1306 kişi istihdam edildiği kaydedildi. Toplum yararına çalışma programı kapsamında ise 29 grup program düzenlendiği 350 kadın, 746 erkek olmak üzere 1096 kişinin geçici süreli istihdam edildiği; girişimcilik programı kapsamında 200 kadın 255 erkek olmak üzere 455 kişinin eğitim aldığı belirtildi. İşbaşı Eğitim Programları kapsamında ise düzenlenen 474 programa 495 kadın 543’ü erkek olmak üzere 1038 kişi eğitim almış, eğitimi başarıyla tamamlayanlar arasından 111 kadın 99 erkek olmak üzere 210 kişi istihdam edildiği ifade edildi. Sunumda, 2016 yılı Mayıs ayında Osmaniye İşgücü Piyasası Talep araştırmasının gerçekleştirildiği, hangi mesleklerde eleman ihtiyacı olduğunun tespit edildiği, kurs ve programların bu doğrultuda açıldığı belirtildi.Sunumun devamında‘Çalışma Hayatında Milli Seferberlik’ kapsamında verilecek istihdam destekleri anlatıldı. İlk olarak uygulamada olan 2011 yılından bu yana devam eden ve 2020 yılının sonuna dek devam edecek olan 6111 Sayılı Kadın, Genç ve Mesleki Yeterlilik Belgeli Çalıştırma Teşviki ile 6645 Sayılı İşbaşı Eğitim Programı ve İstihdam Teşvikinden söz edilerek; Çalışma Hayatında Milli Seferberlik Programı kapsamında ilan edilmiş yeni bir teşvik olan ve 687 KHK ile yasalaşan +1 İstihdam Teşviki anlatıldı. +1 İstihdam Teşviki kapsamında 1 Şubat 2017 ve 31 Aralık 2017 tarihinde işe alınan kişiler için geçerli olacağı, İşverene işçi başına vergi ve SGK primleri için 773 TL katkı verileceği kaydedildi. Sigortalı açısından teşvikten yararlanma şartlarının; İŞKUR'a kayıtlı olmak, 2016 Aralık çalışan sayısına ilave olması, işe başladığı tarihten önceki 3 aylık dönemde işverenin kayıtlı çalışanı olmaması gerektiği ifade edildi. İşverenlerin yararlanma şartları ise şöyle; özel sektör işvereni olmak, yasal ödeme süresi geçmiş borcu bulunmamak,SGK ödemelerini zamanında ödemiş olmak, kayıtdışı ve sahte sigortalı çalıştırmamak. Sunumda, bu teşvikten yararlanacak işverenlerin, aynı sigortalı için aynı dönemde diğer sigorta primi, teşvik, destek ve indirimlerden faydalanamayacağı kaydedildi. Sunumun devamında Teşvikin detayları konusunda katılımcılara bilgi verildi.Toplantının devamında konuşan Vali Kerem Al, ise “Hepimiz aynı gemideyiz. Bu gemiyi yüzdürmek, bu zorlu coğrafyada ayakta durmak zorundayız. Bu bakımdan hepimiz üzerimize düşeni yapmak durumundayız” diye konuştu. Zararına istihdamın elbette olamayacağını, ancak istihdamın artırılması için belki kardan biraz fedakârlık yapılabileceğini belirten Vali Al, “Şu an istihdam konusunda milli seferberlik içerisindeyiz. Bu işleyişe katkı sunmak hepimizin boynunun borcudur. Bu toplantımızda, ilimizin kapasitesi ve potansiyeli nedir bunu ölçmeye çalışıyoruz. Toplantının ülkemiz ve ilimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” dedi.Vali Kerem Al, konuşmasının ardından, sanayici ve işadamlarını dinledi. Sanayici ve iş adamları istihdam kapasiteleri ve bu yıl içerisinde alabilecekleri işçi sayısı konusunda bilgi verdiler.