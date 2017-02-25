2.Yörük Ve Türkmen Çalıştayı Antalya’da Gerçekleşti

Antalya’da başarılı belediye başkanı Menderes Türel ile bir araya gelen Hatay Yörük Avşar Türkmenleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ünal Kozak çalıştayın oldukça verimli geçtiğini belirtti.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel atılacak adımlar sayesinde ilin Türk dünyasının kültür başkentlerinden biri olma yolunda ivme kazanacağını kaydetti

Akdeniz Üniversitesi Yörük Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi, Muratpaşa Belediyesi ve Antalya Yörükler Derneği tarafından bu yıl ikincisi gerçekleştirilen Yörük ve Türkmen Çalıştayı'na, Anadolu'nun ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin farklı bölgelerinden gelen 300 kadar Yörük-Avşar ve Türkmen derneğinin temsilcisi katıldı.

Çalıştayın açılışı programında konuşan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Yörüklerin siyaset dünyasında ve belediye başkanlığı görevinde en çok bir araya gelen kesimlerden olduğuna işaret etti.

Yapılan Yörük kültürüyle ilgili panel, konferans ve pikniklere iki senedir Yörük Festivali'ni de kattıklarını belirten Başkan Türel, "Hakikaten çok güzel ve anlamlı bir kortej ve festival olmaya başladı. Yörük kültürü Antalya'nın marka değerlerinden birisi olmaya başladı" dedi.

Antalya'da birçok şeyin değiştiğini aynı zamanda geliştiğini buna mukabil kültür hayatındaki gelişmenin yavaş kaldığını kaydeden Başkan Türel, bu durumu tüm enerjilerini kentin alt yapısına harcamak zorunda kalmalarına bağladı.

Türk-İslam Medeniyetleri Müzesi, Antalya Kent Müzesi ve diğer müze projelerinin son dönemde arka arkaya ilerlemeye başladığınıda anlatarak şunları ifade etti:

"Yörük müzesi projeleri gibi yeniliklerle Antalya tarihinde başka bir dönemi de başlatmış oluyoruz. Şimdi bir başka yeniliğimiz Antalya'nın 1207'deki fethini ve Sultan Keyhüsrevler'i anma törenleri olacak. Bu yeniliklerin, bu değişimin elbette ki birkaç boyutu bulunuyor. Birinci ve en önemli husus manevi kalkınma meselesi ve maalesef son dönemlere kadar bir nebze ihmal edilmiş olduğu ortada. Tarihini bilmeyen, tarihine sahip çıkmayan bir millet olamaz. Antalya'nın tarihini bilmek, anlamak, yaşatmak, sahip çıkmak, varoluşsal bir meselemizdir. Antalya'nın her tarihi taşı bizim için kıymetli bir mirastır, o mirası benliğimizin, kimliğimizin bir parçası olarak muhafaza edeceğiz"

Belediye Başkanı Türel, bu kültür değerlerinin kentin kimliğinin güçlendirilmesine, sanat ve iktisadi hayatına da yeni bir boyut getireceğininin altını çizdi.

"Eğer mimaride, resimde, giyimde dünya çapında özgün eserlerimiz az ise bunun sebebi tarihimizden yeterince ilham almayışımızdır" diyen Türel, yerelden evrensele, tarihten geleceğe uzanan sentezlerin gelişmesine ihtiyaç olduğunu anlattı.

Türel, şöyle devam etti: "Özgün kültür mirasımızın muhafaza edilmesi, iyi idrak edilmesi, içselleşmesi, mimariden ve sanattan başlayarak turizme ve iktisadi hayatın diğer alanlarına da zenginlik katacaktır. Antalya gibi bir turizm şehrinde Yörük Festivali'nin bugüne kadar çoktan doğmuş, gelişmiş ve bir turizm olayı haline gelmiş olması gerekirdi. Hakikaten yolumuz uzun, zamanımız kısa ve bu sebeple kaybedilen zamanı telafi etmek için çok daha hızlı bir şekilde ilerlememiz gerekli. İnşallah Antalya atılan adımlarla Türk dünyasının kültür başkentlerinden birisi olma yolunda ilerleyecek" diye dkonuştu.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ise Yörük kültürü üzerine gerçekleşen bu çalışmaların, bir birlik beraberlik çalışması olduğunu söyledi. Yörük kültürünün bir nostalji, ritüellerden ibaret bir değer olarak ele alınabileceği gibi "Gelecek nesiller böyle yaşasın" denilerek bir kılavuz kültür manzumesi olarak da görülebileceğini bunun daha değerli olduğunu belirtti.

Belediye Başkanı Uysal, çalıştayın gerçekle buluşma çabasının eseridir "Bu çalışmaları, memleketi toparlayacak, Türkiyemizde yaşayan bütün insanlara faydalı olacak hale, tasa ve kederde birliği ifade eden milletleşme mücadelesi içinde bir insanlık yolu haline getirmeliyiz. Bu milletimizin bekası içinde vazgeçilmezdir. Yörük kültürü kadim bir kültürdür, Türk tarihinin çok önemli, temel ana yaşam şeklidir. Yörük kültürünün ürettiği değerler evrenseldir. Bizim milletimize has bir değer şeklidir ama dünyaya ışık tutacak bir değerler sistemidir"

Üç ana oturum olarak 26 Şubat'a kadar süren çalıştay kapsamında Yörük kültürünü anlatan fotoğraf sergisi de ziyaretçilere açıldı.

Haber:Sedat İSKENDEROĞLU - DÖRTYOL