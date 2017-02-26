Uzmanlar:"Osmaniye'deki 4.6 Deprem, Büyük Depremi Önledi"

Dün gece saat 00.06 sularında meydana gelen, Merkez Üssü Erzin Yeşiltepe köyü olan ve Osmaniye'de de hissedilen depremden sonra görüşlerine baş vurduğumuz uzmanlar, söz konusu depremin 5 şiddetinin altında olduğu ve ardından artçı depremlerin olması büyük bit felaketi önlediğini, 5 şiddetinden fazla olsaydı daha büyük deprem beklediklerini ifade ederek,"Şu an fay hattı enerjisini boşalttı. Bundan sonra büyük deprem beklemiyoruz. Ancak tabi biz tahminciyiz. Allahtan gelene kimse bir şey diyemeyiz"dediler.