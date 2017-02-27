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Bugün 14:17 TSİ-Bölge Haberleri

Mustafa Uyan Merhum Necmettın Erbakan Emeklı Dostuydu

İskenderun Emekliler Derneği, Erbakan'ı ölüm yıl dönümünde unutmadı ve anma programında tatlı dağıttı.

Türkiye Emekliler Derneği İskenderun Şube Başkanı Mustafa Uyan Anadolu Gençlik Derneği İskenderun Temsilciliğinin belediye Kültür Sarayında düzenlediği Prof. Dr. Necmettin Erbakanı anma gecesi öncesi tüm konuklara lokma tatlısı dağıttı. Dağıtılan lokma sonrası merhum Erbakanın ruhuna Fatiha okundu. Anadolu Gençlik Derneği İskenderun Temsilciliği yetkilileri ile Saadet Partisi İskenderun İlçe Başkanı Halil İbrahim Çelik dağıtılan lokmalara teşekkür ettiler. SP İskenderun İlçe Başkanı Çelik Merhum genel başkanımızın emekliler tarafından unutulmaması güzel bir hadise. Hepsinden Allah razı olsun dedi.

Türkiye Emekliler Derneği İskenderun Şube Başkanı Mustafa Uyan da konuyla ilgili açıklama yaparak Merhum Necmettin Erbakan hocamız Cumhuriyet tarihinin en büyük zammını bütün emeklilere vermişti. Dolayısıyla Erbakan emekli dostuydu. Dar gelirli emekliler Prof. Dr. Necmettin Erbakan sonrası bir daha böyle yüksek bir zam almadılar. Emekliyi düşünen ve emekliye büyük önem veren Erbakan hocamızı minnet sevgi saygı ve rahmetle anıyoruz. Son yıllarda ona vefa duygumuzu gösterme adına bu tür etkinlikleri üst üste yapmaya başladık. Önümüzdeki yıllarda da farklı yöntemlerle merhum Erbakan hocamızı anmayı sürdüreceğiz. Emekli vefalıdır. Kendisine manen ve madden sahip çıkanı unutmaz. Bu sebeple emekliler olarak Erbakan hocamızın iyiliğini unutmadık ve unutmayacağız. Dağılan lokma tatlısı sonrası merhum Erbakanın ruhuna birer Fatiha okuduk. Mekânı cennet olsun. Allah ondan razı olsun şeklinde konuştu.

Bugün 14:17 TSİ-Bölge Haberleri23 Okunma

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