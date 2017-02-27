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Bugün 14:20 TSİ-Bölge Haberleri

Rahmetli Erbakan İskendurun'da anıldı

Anadolu Gençlik Derneği Hatay Şubesi İskenderunda Necmettin Erbakan ve şehitleri anlama gecesi düzenledi.

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İskenderun Belediye Kültür Sarayında düzenlenen ve yoğun katılımın olduğu geceye Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Bitmez Saadet Partisi Genel İdare Kurlu Üyesi Yrd. Doç. Dr. Necmettin Çalışkan Saadet Partisi Hatay İl Başkanı Mustafa Eğe Anadolu Gençlik Derneği Hatay Şube Başkanı Serkan Bulut İlim Yayma Cemiyeti İskenderun Şube Başkanı Hikmet Altunsöz Hizmet Vakfı Başkanı Mustafa Aydınnari ve bazı STK temsilcileriyle çok sayıda vatandaş katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Anadolu Gençlik Derneği Hatay Şube Başkanı Serkan Bulut Hayatını İslam davasına adamış Erbakan hoca ve birçok şehidin Şubat ayında Rahmet-i Rahmana kavuştukları için Şubat ayının şehitler ayı olarak anılmasına neden olmuştur. Önemli olan onları anma değil anlama ve davalarını hayata geçirmek olmalıdır dedi.

Daha sonra geceye konuşmacı olarak katılan Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Bitmez Necmettin Erbakan Hocanın hayatından örnekler verdiği konuşmasında şunları söyledi

Erbakan Hoca yaşanabilir yeniden büyük Türkiye ve yeni bir dünya hedefi ile sadece Türkiyedeki insanların iyiliğini değil dünyadaki her Müslümanın derdini dert edinmişti. Değerlerimize uygun bir yaşantı ile adaletli zulümüz bir dünya için önce ahlak ve maneviyat gereklidir diyerek Ağır sanayi ile milli güçlü bir ekonomi hedefledi. Ülkeyi fabrikalarla donattı maalesef bugün çoğu ya satıldı ya kapatıldı.

Batı dünyası insan haklarından bahseder ama kendi menfaatine uygun ikiyüzlü davranır. Erbakan hoca bu zulüm ve adaletsizliğe karşı Türkiye liderliğinde bir İslam birliği hedefi vardı ve D-8i kurdu. Kıbrıs harekâtıyla Kıbrısı kurtardı.

1979da İsrail Kudüsü başkenti ilan ettikten sonra Millî menfaatlere aykırı politika izlediği ve İsraille gizli görüşmeler yaptığı gerekçesiyle merhum Erbakanın genel başkanı olduğu ve Mecliste 24 kişilik bir grubu bulunan Milli Selamet Partisi MSPnin TBMMye verdiği gensoru önergesiyle Hayrettin Erkmeni bakanlıktan düşürdü. Bugün İsrail ile yapılan dostluklara anlaşmalara baktığımızda hocamızın ne kadar farklı ve milli durduğunu görürüz.

Avrupa Birliğini hedef olarak ortaya koymazdı. Medeniyet olarak görmez inancımıza aykırı olarak Hristiyanlardan oluşurlar derdi ve onlar bizden tarihimizden değerlerimizden vazgeçmemizi isterler. Bu yüzden Müslüman ülkeler birleşmiş milletler Müslüman ülkeler ekonomik birliği Müslüman ülkeler kültürel birliği Müslüman ülkeler savunma birliği ve ortak para birimi hedefi vardı.

Savaş değil barış diyerek sorunları savaşarak değil diyalogla çözülmesini isterdi. Bu politika uygulansaydı Suriye bu duruma gelmezdi. Bu kadar Müslüman kanı akmazdı. İnşallah bu hedefleri bizler gerçekleştiririz diye konuştu.

Bugün 14:20 TSİ-Bölge Haberleri21 Okunma

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