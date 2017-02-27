Osmaniyeli Ülkücüler: Hareketin Lideri Devlet Bahçeli!

Ülkü Ocakları Osmaniye İl Başkanlığının organize ettiği Başbuğ Alparlan Türkeşten Lider Devlet Bahçeliye Ülkücülerin Devlet Anlayışı ve 16 Nisan Referandumu konulu program Osmaniye Cebelibereket Kültür Merkezinde düzenlendi.

Ülkü Ocakları Osmaniye İl Başkanlığının ev sahipliğindeki programa Milliyetçi Hareket Partisi Osmaniye İl Başkanlığı ilçe başkanlıkları Osmaniye Belediye Başkan Vekili MHP İl Kadın Kolları Hasanbeyli Cevdetiye ve Sumbas Belediye Başkanları Kamu-Sen Osmaniye İl teşkilatı Türk Sağlık-Sen il başkanlığı TÜRKAV Osmaniye İl Teşkilatı Ülkücü İşçiler Derneği Osmaniye İl teşkilatı Osmaniye Gazeteciler Derneği 7 Ocak Taraftarlar Derneği ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yoğun ilginin olduğu programın konuşmacısı MHP MYK Üyesi ve Osmaniye Milletvekili Doç.Dr. Ruhi Ersoydu.

Program şehitler için saygı duruşu ve akabinde okunan İstiklal Marşı ile başladı.

MHP Osmaniye İl Başkanı Fahri Kuyulu Türk tarihindeki Lider anlayışı içerikli bir giriş konuşması yaptı ve geçmişte Türk Milletine yol gösteren liderlerin olduğunu bugün de MHP Lideri Devlet Bahçelinin Türk Milletine doğru yolu gösterdiğini belirtti.

Program MHP Lideri Devlet Bahçelinin 16 Nisan referandumunda MHPnin niçin evet dediğini anlattığı videonun salondakilere izletilmesi ile devam etti. Salon coşkulu tezahüratlarla Devlet Bahçeliye destek sloganları ile sık sık inledi.

Videonun izletilmesinden sonra kürsüye MHP Osmaniye Milletvekili Doç.Dr. Ruhi Ersoy çıktı ve MHP Lideri Devlet Bahçelinin Ülkü Ocakları Genel Başkanı Olcay Kılavuzun selamlarını salondakilere iletmesi sonrası uzun süre alkış aldı.

Uzun bir konuşma yapan Ersoy Milliyetçi Hareket Partisinin tarihsel geçmişi hakkında bilgi verdi milliyetçi ülkücü hareketin geçmişten bugüne kutlu yürüyüşünü özetledi.

Osmanlı sonrası Türkiye Cumhuriyeti Devletini kuruluşuna Türk milletinin emperyalizme karşı verdiği mücadeleden sonra Milliyetçi Ülkücü Hareketin devlet ve millet uğruna çektiği çileye değinen Ersoy Başbuğ Alparslan Türkeş ve arkadaşlarının mücadelesini anlattı.

Başbuğun Türk siyasetindeki yerine değinen Ersoy Başbuğun daveti ile akademiyi bırakıp siyasete yönelen Devlet Bahçeli dönemindeki MHP hakkında da tarihsel bilgiler verdi.

Başbuğ dönemi MHP ne ise Lider Devlet Bahçeli dönemindeki MHP aynı MHPdir diyen Ersoy somut olaylar üzerinden örneklerle MHPnin tarihsel tutarlılığını devlet ve millet refleksli siyasetini anlattı.

Bugün Lider Devlet Bahçeliyi eleştirenlerin geçmişte Başbuğ Alparslan Türkeşi eleştirenler olduğunu belirten Ersoy MHP üzerinde her dönem hesap yapanlar olduğunu fakat MHP ve Liderinin ön görülü siyaseti ile her tezgahı oyunu bozduğunu belirtti.

15 Temmuz darbe girişimi olmamış gibi siyaset yapamayız diyen Ersoy MHP Lideri Devlet Bahçelinin Türk Siyaseti 15 Temmuz öncesi ve sonrası olarak ikiye ayrılır sözlerini hatırlatarak kimse 15 Temmuz olmamış gibi davranamaz dedi.

Ersoy 15 Temmuz sonrası devletin büyük sorunlar yaşadığını hem yurt içinde hem yurt dışında Türkiye aleyhine baskılar yapıldığını terör ve ekonomik tehditler ile diz çöktürülmeye çalışıldığını belirterek devletin ayakta kalmasını sağlamak adına MHP ve Liderinin büyük çaba sarfettiğini bu nedenle çeşitli çevrelerce eleştirilen MHPnin desteğinin devletin kurumsal yapısına yapıldığının idrak edilmesi gerekmektedir dedi.

16 Nisanda oylanacak olan yeni sistemin bugün gerekli olduğuna değinen Ersoy Cumhurbaşkanını halkın seçmesi sonucu Türkiye siyasetinde çift başlılığın oluştuğunu bu nedenle düzenlemenin yapıldığını söyledi.

MHPnin yeni sistem ile yok olacağını söyleyenlerin aslında Devlet Bahçeli düşmanlığı ile gönüllerindekini dışa vurduklarını belirten Ersoy Perinçek etrafında toplananların onlara çanak tutanların ilelebet iktidar yollarının kapanmasından dolayı duydukları rahatsızlık nedeniyle felaket tellalcılığı yapanların MHP içine fitne sokmaya çalıştıklarını söyledi.

Yoğun ilginin olduğu Cebelibereket Kültür Merkezi sık sık Devlet Bahçeli lehine atılan sloganlarla yankılandı. Program MHP Lideri Devlet Bahçelinin 15 Temmuz sonrası Türk siyasetini anlattığı konuşma videosu ve Ruhi Ersoyun son dönemde popüler olan Türk Askerinin El Babta ne işi var diyen CHPli vekile TBMM kürsüsünden verdiği cevabın video görüntüsünün izlenmesi ile alkış ve tezahüratlarla son buldu.