Vali Kerem Al’a Vergi Haftası Ziyareti

Vali Kerem Al, Vergi Haftası dolayısıyla kendisini ziyaret eden İl Defterdarı Niyazi Özkaya ve Defterdarlık Personelini makamında kabul etti. Ziyaret sırasında Vali Al’a çiçek takdim edildi.

İl Defterdarı Niyazi Özkaya, bu yıl 28.'si kutlanacak olan Vergi Haftası kutlamaları kapsamında yapılacak olan etkinlikler hakkında Vali Kerem Al'a bilgi verdi.

Vergi Haftasını kutlayan Vali Kerem Al ise Vergi Haftası etkinliklerinin, toplumda vergi bilincinin geliştirilmesine katkı sağlamasını temenni etti.