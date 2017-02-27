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Bugün 15:52 TSİ-Osmaniye

Vali Kerem Al’a Vergi Haftası Ziyareti

Vergi haftası dolayısıyla Defterdar Niyazi Özkale ve ekibi, Osmaniye Valisi Kerem Al'ı ziyaret etti.

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Vali Kerem Al, Vergi Haftası dolayısıyla kendisini ziyaret eden İl Defterdarı Niyazi Özkaya ve Defterdarlık Personelini makamında kabul etti. Ziyaret sırasında Vali Al’a çiçek takdim edildi.

İl Defterdarı Niyazi Özkaya, bu yıl 28.'si kutlanacak olan Vergi Haftası kutlamaları kapsamında yapılacak olan etkinlikler hakkında Vali Kerem Al'a bilgi verdi.

Vergi Haftasını kutlayan Vali Kerem Al ise Vergi Haftası etkinliklerinin, toplumda vergi bilincinin geliştirilmesine katkı sağlamasını temenni etti.

Bugün 15:52 TSİ-Osmaniye12 Okunma

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