Başak Gazetesi
11°OSMANİYE
Bugün 16:24 TSİ-Osmaniye

Çanakkale şehidinin adı karakola verildi

Çanakkale şehidinin adı Osmaniye'nin Hasanbeyli İlçesi'nde bir karakolda yaşayacak,

DİĞER FOTOĞRAFLAR

Osmaniye'nin Hasanbeyli'ne bağlı Kalecik Köyünde bulunan Kalecik Karakoluna, Kalecik Şehit Ali Jandarma Karakol Komutanlığı adı verildi. Düzenlenen törene Vali Kerem Al, Adana Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, Cumhuriyet Başsavcısı Ali İrfan Yılmaz, Hasanbeyli Kaymakam vekili ve Bahçe Kaymakamı Müfit Gültekin, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Metin Düz, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Hasanbeyli Belediye Başkanı Alparslan Koca, kamu kurum ve kuruluşları il müdürleri, Türkiye Harp Malulü Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Osmaniye Şube Başkanı Durmuş Öksüz ve Şehit yakınları katıldı.Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan törenin devamında, karakola ismi verilen ve Çanakkale'de şehit düşen Çil Ahmet Oğlu Şehit Ali'nin özgeçmişi okundu. 1 Temmuz 1881 tarihinde Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesi Kalecik Köyünde doğan Şehit Ali, 5 Mart 1915 günü vatanı ve milleti uğruna, canını esirgemeden Çanakkale’de şehit düştüğü ifade edildi.Şehidin özgeçmişinin okunmasının ardından Hasanbeyli Kaymakamlığı Kalecik Şehit Ali Jandarma Karakol Komutanlığı tabelasının açılışı yapıldı. Vali Kerem Al, Şehidin törende bulunan yakınları ile görüşerek, Şehide Allah'tan rahmet diledi. Tören sonunda Vali Al, Şehit yakını Lütfi Özkan’a plaket verdi. Tören günün anısına çektirilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.

Haber: İbrahim EMÜL/HASANBEYLİ (Osmaniye)

Bugün 16:24 TSİ-Osmaniye96 Okunma

Yorum yazarak Başak Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Başak Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Sosyal Anket

Osmaniyespor'un gidişatından memnun musunuz?

Oy Ver
Okul sporları satranç müsabakaları sona erdimask

Okul sporları satranç müsabakaları sona erdi

Osmaniyeli Ülkücüler: Hareketin Lideri Devlet Bahçeli!mask

Osmaniyeli Ülkücüler: Hareketin Lideri Devlet Bahçeli!

Kız öğrenci yurdu'nda yangın ve deprem tatbikatımask

Kız öğrenci yurdu'nda yangın ve deprem tatbikatı

Erdal Vahapoğlu Yaya Köprüsü 7 Mart’ta Açılacakmask

Erdal Vahapoğlu Yaya Köprüsü 7 Mart’ta Açılacak

BEĞEN 1.6 B
TAKİP ET 561
Uzmanlar:"Osmaniye'deki 4.6 Deprem, Büyük Depremi Önledi"mask

Uzmanlar:"Osmaniye'deki 4.6 Deprem, Büyük Depremi Önledi"

Fabrikadan 200 bin liralık hırsızlıkmask

Fabrikadan 200 bin liralık hırsızlık

İmmunoterapi tedavisi Osmaniye'de başladımask

İmmunoterapi tedavisi Osmaniye'de başladı

Yoğun bakımdaki hastalar için banyo sistemimask

Yoğun bakımdaki hastalar için banyo sistemi

Bisikletli Zabıtalar İş Başındamask

Bisikletli Zabıtalar İş Başında

Erdal Vahapoğlu Yaya Köprüsü 7 Mart’ta Açılacakmask

Erdal Vahapoğlu Yaya Köprüsü 7 Mart’ta Açılacak

"Çalışma hayatında milli seferberlik" programı tanıtıldımask

"Çalışma hayatında milli seferberlik" pr...

Anaokulu öğrencilerine doğal afet eğitimimask

Anaokulu öğrencilerine doğal afet eğitimi

Vali Kerem Al, Hasanbeyli İlçesini ziyaret ettimask

Vali Kerem Al, Hasanbeyli İlçesini ziyaret etti

OKÜ'de Kardeşlik Gecesimask

OKÜ'de Kardeşlik Gecesi

Kız öğrenci yurdu'nda yangın ve deprem tatbikatımask

Kız öğrenci yurdu'nda yangın ve deprem tatbikatı

Düziçi'nde 70 kişilik Mesleki eğitim kursumask

Düziçi'nde 70 kişilik Mesleki eğitim kursu

Osmaniye'de gençler sabah namazında buluştumask

Osmaniye'de gençler sabah namazında buluştu

BEĞEN 1.6 B
TAKİP ET 561