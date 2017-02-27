Çanakkale şehidinin adı karakola verildi

Osmaniye'nin Hasanbeyli'ne bağlı Kalecik Köyünde bulunan Kalecik Karakoluna, Kalecik Şehit Ali Jandarma Karakol Komutanlığı adı verildi. Düzenlenen törene Vali Kerem Al, Adana Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, Cumhuriyet Başsavcısı Ali İrfan Yılmaz, Hasanbeyli Kaymakam vekili ve Bahçe Kaymakamı Müfit Gültekin, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Metin Düz, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Hasanbeyli Belediye Başkanı Alparslan Koca, kamu kurum ve kuruluşları il müdürleri, Türkiye Harp Malulü Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Osmaniye Şube Başkanı Durmuş Öksüz ve Şehit yakınları katıldı.Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan törenin devamında, karakola ismi verilen ve Çanakkale'de şehit düşen Çil Ahmet Oğlu Şehit Ali'nin özgeçmişi okundu. 1 Temmuz 1881 tarihinde Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesi Kalecik Köyünde doğan Şehit Ali, 5 Mart 1915 günü vatanı ve milleti uğruna, canını esirgemeden Çanakkale’de şehit düştüğü ifade edildi.Şehidin özgeçmişinin okunmasının ardından Hasanbeyli Kaymakamlığı Kalecik Şehit Ali Jandarma Karakol Komutanlığı tabelasının açılışı yapıldı. Vali Kerem Al, Şehidin törende bulunan yakınları ile görüşerek, Şehide Allah'tan rahmet diledi. Tören sonunda Vali Al, Şehit yakını Lütfi Özkan’a plaket verdi. Tören günün anısına çektirilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.

Haber: İbrahim EMÜL/HASANBEYLİ (Osmaniye)