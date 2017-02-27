Yaşar Kemal, doğa yürüyüşüyle anıldı

Osmaniyeli ünlü Edebiyatçı, yazar Yaşar Kemal, vefatının 2'nci yıldönümünde, düzenlenen doğa yürüyüşü ve kano safari etkinliği ile anıldı. Korkut Ata Gençlik, Spor ve Doğa Derneği başkanlığında, Osmaniye Belediyesi'nin katkıları ile düzenlenen Yaşar Kemal Doğa Yürüyüşüne Korkut Ata Üniversitesi öğrencileri ile birlikte yaklaşık 30 kişi katıldı. Kırmıtlı Kuş Cenneti'ndeki 4,5 kilometrelik parkurda doğa yürüyüşü yapılarak, HATAP tarafından temin edilen unlu mamuller yaban ve sokak hayvanları için doğaya bırakıldı. Daha sonra ise 450 metrelik Ceyhan Irmağı kanolarla geçildi. Hemite Kalesi ve yüzlerce yaban kuşunun görüldüğü ırmak geçilirken katılımcılar kanolar üzerinde Türk Bayrakları ve Yaşar Kemal Posteri açtı. Hemite Kalesi'ne çıkan doğaseverler, surlara dev Türk Bayrağı açarak "Doğayı ve kültürü seviyoruz" mesajı verdiler. Son olarak ise ünlü edebiyatçı Yaşar Kemal'in doğum yeri olan Osmaniye merkeze bağlı Gökçedam Köyü'nde ki (Hemite) Yaşar Kemal Kültür Evi ve İnce Memed anıtı ziyaret edildi. Buradaki anma töreninde Usta Yazar'ın Türk Edebiyatındaki yeri anlatıldı ve Yaşar Kemal'in şiirleri okundu. Program yapılan dualar sonrasında sona erdi. Etkinlik sonrasında katılımcılar Köy kahvesinde mola vererek bir süre dinlendikten sonra buradan ayrıldılar.ÇEKÜL Vakfı Osmaniye Temsilcisi Oğuzhan Saçıkara ise Osmaniye Valiliği ve Osmaniye Belediyesi'nin hazırlamış olduğu 'Kültür Rotası' projesi ile kentteki tarihi ve kültürel değerlerin ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtılacağını belirterek, "Bu tür geziler, Kültür Rotasının önemini bir kez daha gözler önüne sermektedir.Bu bağlamda Ünlü Yazarımız Yaşar Kemal'i ölümünün ikinci yılında rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz." dedi. Korkut Ata Gençlik, Spor ve Doğa Derneği Başkanı Murtaza Çil ise yılın ilk kano safari etkinliğini Yaşar Kemal anısına gerçekleştirdiklerini belirterek,"Hafta sonları mevsim şartlarına göre Ceyhan ırmağı kuş cenneti havzasında kano safari etkinliklerimiz devam edecek. "dedi.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE