Okul sporları satranç müsabakaları sona erdi

Osmaniye Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Satranç İl Temsilciliğinin birlikte organize ettiği Okul Sporları Satranç İl Birinciliği Müsabakaları sona erdi. Gençlik Merkezinde, minikler, küçükler, yıldızlar, gençler kız ve erkek olmak üzere toplam 8 kategoride 60 okul, 315 sporcunun katılımı ile gerçekleşen yarışmalar sonucu minikler hariç diğer kategorilerde birinci olan okullar Osmaniye'yi Grup Müsabakalarında temsil etmeye hak kazandı. Çekişmeli geçen müsabakalar sonucu kategorilerinde dereceye giren takımlar şu şekilde oluştu:Minik Kızlarda birinci Mithatpaşa Melekleri, ikinci Ruhi Özden Yüksel Özden Kardeşler İlkokulu A Takımı, üçüncü Mithat Paşa Kelebekler ve dördüncü Ruhi Özden Yüksel Özden Kardeşler İlkokulu B Takımı oldu. Minik Erkekler, birinci Mithatpaşa Arılar, ikinci Ruhi Özden Yüksel Özden Kardeşler İlkokulu A Takımı, üçüncü Mithat Paşa Karıncalar ve dördüncü Fadıl Bulut İlkokulu oldu. Küçük Kızlarda birinci Saimbey Ortaokulu, ikinci Gazi Mustafa Kemal Ortaokulu ve üçüncü Özel Bilim Ortaokulu, Küçük Erkeklerde birinci Özel Atabey Ortaokulu, ikinci Özel Bilim Ortaokulu, üçüncü Saim Bey Ortaokulu-1 ve dördüncü Özel Osmaniye Doğa Ortaokulu oldu. Yıldız Kızlarda birinci Özel Bilim Ortaokulu, ikinci Karacaoğlan Melekleri, üçüncü Şehit Yasemin Tekin Ortaokulu, Yıldız Erkeklerde ise birinci DüziçiEllek ŞehitBurak Mart ortaokulu, ikinci Saimbey Ortaokulu, üçüncü Özel Bilim Ortaokulu ve dördüncü Şehit Yasemin Tekin Ortaokulu oldu. Genç Kızlarda birinci Ahmet Cevdet paşa Anadolu Lisesi, ikinci Adnan Oğuz Anadolu Lisesi ve üçüncü Hasanbeyli Çok Programlı Anadolu Lisesi, Genç Erkekler de ise birinci TOBB Osmaniye Fen Lisesi, ikinci Adnan Oğuz Anadolu Lisesi, üçüncü Ahmet Cevdet Paşa Anadolu Lisesi ve dördüncü Tosçelik Sosyal Bilimler Lisesi oldu. Dereceye giren takım ve uygunculara düzenlenen törenle kupa ve madalyaları verildi.