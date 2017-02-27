"İyi Tarım Uygulamaları" kapsamında zeytin üreten çiftçilere sertifika

Bahçe ilçesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi konferans Salonunda Bahçe Ziraat Odası'nın önderliğinde "Bahçe'de Tarımsal Gelişmeler" konulu etkinlik düzenlendi. Burada bir konuşma yapan Osmaniye İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü İbrahim Sağlam, Osmaniye iline sağlanan tarımsal destekleme miktarlarından, iyi tarım uygulamasının çiftçilere sağlayacağı avantajlardan bahsetti. Müdür Sağlam, Sebzeciliği Geliştirme Projesi kapsamında İl Özel İdare bütçesinden ayrılan ödeneğin ve iyi tarım uygulamalarının Bahçe ilçesi çiftçilerine hayırlı olmasını diledi.Törende ayrıca; Bahçe Ziraat Odası Başkanı Fatma Şahin, Bahçe İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ahmet Refik Müftüoğlu; Osmaniye Ziraat Odası Başkan Vekili Hüsamettin Keskiner, Bahçe Belediye Başkanı İbrahim Baz, İlçe Kaymakamı Müfit Gültekin' de birer konuşma yaparak iyi tarım uygulamalarının Bahçe ilçesine ve çiftçilerine hayırlı olmasını dilediler.Düzenlenen program plaket sunumu ve Osmaniye İl Gıda, Tarım Ve Hayvancılık Müdürü İbrahim Sağlam'ın çiftçilere iyi tarım sertifikalarını dağıtması ile sona erdi.Sertifika törenine; Bahçe İlçe Kaymakamı Müfit Gültekin, Osmaniye İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü İbrahim Sağlam, Bahçe Belediye Başkanı İbrahim Baz, Bahçe İlçe Emniyet Müdür Vekili Hakan Doğan, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Abdulvahap Güven, Müdür Yardımcısı Ayşe Sönmez Sarı, Osmaniye Ziraat Odası Başkan Vekili Hüsamettin Keskiner, Bahçe Ziraat Odası Başkanı Fatma Şahin, İl Genel Meclis Üyesi Ali Kılıç, Bahçe İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ahmet Refik Müftüoğlu, Osmaniye Zeytin Üreticileri Birliği Başkanı Recai Ali Bekiroğlu, Osmaniye Baro Başkanı Dilem Aksoy, Hasanbeyli İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Veyis Tuncer, Bahçe İlçe Başkanları, Kurum Müdürleri, Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcileri, Köy Muhtarları ve çiftçiler katıldı.