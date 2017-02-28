Erzin’de Tır sürücüsü intihar etti

Bugün sabah saat 05.30 sularında Erzin’de yol kontrolü yapan polis ekipleri, bir tır kamyonu durmak için uyardı. Polisin uyarılarına rağmen kaçan tır sürücüsü Sedat Yazar, Şükrü Paşa Mahallesi, Cumhuriyet Meydanı Nalbantlar sokağa girdi.

Tır sürücüsü Sedat Yazar’ı takip eden polis aracın yanına geldiğinde sürücünün intihar ettiğini tesbit etti.

Haber: Adil Coşkuner –Erzin