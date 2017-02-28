Başak Gazetesi
OSMANİYE
Dün 14:41 TSİ-Osmaniye

Erzin’de Tır sürücüsü intihar etti

Hatay’ın Erzin İlçesi’nde bir tır sürücüsü aracında kafasına sıkarak intihar etti.

Bugün sabah saat 05.30 sularında Erzin’de yol kontrolü yapan polis ekipleri, bir tır kamyonu durmak için uyardı. Polisin uyarılarına rağmen kaçan tır sürücüsü Sedat Yazar, Şükrü Paşa Mahallesi, Cumhuriyet Meydanı Nalbantlar sokağa girdi.

Tır sürücüsü Sedat Yazar’ı takip eden polis aracın yanına geldiğinde sürücünün intihar ettiğini tesbit etti.

Haber: Adil Coşkuner –Erzin

Dün 14:41 TSİ-Osmaniye876 Okunma

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