Başak Gazetesi
OSMANİYE
Dün 17:38 TSİ-Osmaniye

Dart şampiyonlarına kupa ve madalya

Osmaniye'de Dart şampiyonasında dereceye girenlere kupa ve madalyaları verildi.

Osmaniye'de düzenlenen Okul Sporları Yıldızlar Erkek Grup Dart Müsabakaları sonrasında dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları verildi. Osmaniye Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Okullar arası Yıldız Erkekler Dart il birinciliği müsabakaları Osmaniye Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Osmaniye Gençlik Merkezi Dart salonunda gerçekleştirildi.Yıldızlar Kategoride ki turnuvaya 17 Okuldan toplam 68 sporcu katıldı. Müsabakalar sonucu Yıldızlar Erkek Kategorisinde birinci Düziçi Atatürk Ortaokulu, ikinciErdem Beyazıt İmam Hatip Ortaokuluüçüncü 75. Yıl Ortaokulu ve dördüncü Özel Bilge Atabey Ortaokuluoldu. Müsabaka sonunda dereceye girenlere kupa ve madalyalarını, beden Eğitimi Öğretmenleri ve Hakemler tarafından verildi.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE

Dün 17:38 TSİ-Osmaniye58 Okunma

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