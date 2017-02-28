Osmaniye'de İş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu

İl dernek binasında gerçekleşen programa çok sayıda işçi, işveren temsilcisi ve dernek üyesi katıldı. Sempozyumun açılış konuşmasını yapan Ülkücü İşçiler Derneği Osmaniye İl Başkanı Murat Kumcu, "İşçi kardeşlerimiz için ne yapsak azdır." dedi.Kumcu, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Göreve geldiğimiz günden bugüne dernek çalışmalarımız hızla devam ediyor. Bugüne kadar birçok faaliyet gerçekleştirdik. En önemli faaliyetimizi ise şimdi burada gerçekleştireceğiz. İş sağlığı ve güvenliği işçi kardeşlerimiz için oldukça önemli bir konu. Bu programın hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İnşallah ileriki süreçte iş hukuku konusunda d bir program ircaa edeceğiz."İş Güvenliği Uzmanı Ali Dönmez tarafından iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilgiler aktarıldıktan sonra program soru cevap şeklinde son buldu.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE