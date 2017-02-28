Suriyeli engellilere akülü sandalye desteği

Türkiye'de geçici koruma kapsamında ikamet eden Suriyelilere yönelikAvrupa Birliği tarafından finanse edilen "Geçici Koruma Altındaki Suriyelilere Yardım Sağlanması İçin Türkiye’ye Destek Projesi" kapsamında, İl Göç İdaresi Müdürlüğü aracılığı ileOsmaniye'de ikamet eden Suriyeli Engellilere akülü tekerlekli sandalyeleri Vali Kerem Al tarafından verildi.Vali Al'a konu hakkında bilgi veren İl Göç İdaresi Müdürü Mustafa Cengiz Bilen; İl Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından,Türkiye'de Geçici Koruma kapsamında ikamet eden Suriyeli Engelliler için ülke genelinde 125 adet akülü tekerlekli sandalye temin edildiğini, bunlardan 18 adedinin, Osmaniye'de Geçici Koruma kapsamında ikamet eden Suriyeli Engellilere verileceğini söyledi.Valilik makamında düzenlenen törenle il genelinde verilecek 18 sandalyeden 4’ünü sahiplerine veren Vali Al, akülü sandalyelerin engelli vatandaşların hayatlarını daha kolaylaştırmasını temenni etti.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE